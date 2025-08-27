Dni Lewandowskiego w Barcelonie są policzone? Wskazują następcę Polaka

Robert Lewandowski w ostatnich trzech sezonach stanowił o sile ataku FC Barcelony. W swojej pierwszej kampanii na Półwyspie Iberyjskim Polak został królem strzelców La Liga. Ponadto, z klubem zdołał dwukrotnie zdobyć mistrzostwo kraju oraz raz Puchar Króla. Co więcej, dla "Blaugrany" Lewandowski strzelił już w sumie 101 goli, co udało mu się dokonać w przeciągu 148 spotkań.

FC Barcelona szykuje następcę Lewandowskiego

Mimo że obecne okno transferowe jeszcze zostaje otwarte, to Barcelona już myśli o tym, kogo sprowadzi za rok. To dlatego, że klub spodziewa się odejścia Roberta Lewandowskiego w 2026 roku, kiedy to dobiegnie końca jego kontrakt z zespołem. Dyrektor sportowy Deco ma już swoich faworytów, o których donosi kataloński El Nacional.

Dziennikarze serwisu przypominają, że Duma Katalonii myśli poważnie nad sprowadzeniem Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Zauważają jednak, że transfer może być dla Barcelony problematyczny. Wszystko przez wymagania finansowe, albowiem Agrentyńczyk mógłby kosztować ok. 90 milionów euro. 25-latek jest wyceniany obecnie przez Transfermarkt na 100 milionów.

To ma być faworyt Deco do zastąpienia Lewandowskiego

Kataloński "El Nacional" wskazuje więc na innego piłkarza, który mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Czytamy, że faworytem Deco ma być piłkarz Bayernu Monachium, Harry Kane. Mimo tego, że za rok w lipcu będzie obchodził swoje 33. urodziny, Anglik wydaje się wciąż być interesującą opcją dla "Dumy Katalonii". Napastnik charakteryzuje się łatwością w zdobywaniu bramek, bowiem zarówno w poprzednim, jak i pierwszym swoim sezonie w Bundeslidze został królem strzelców.

Dziennikarze "El Nacional" przedstawiają zalety sprowadzenia Harry'ego Kane'a do FC Barcelony. Ze względu na wiek, za Anglika prawdopodobnie nie trzeba by było wypłacać ogromnej ilości pieniędzy, którymi zresztą "Blaugrana" zbytnio nie dysponuje. Szacuje się, że cena za napastnika mogłaby wynieść w okolicach 50 milionów euro. Aktualnie jest wyceniany przez Transfermarkt na 75 milionów euro.

