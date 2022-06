Dlaczego Lewandowski zmienia lepszy klub na gorszy? "Wartość dodana"

Prasa hiszpańska, a już szczególnie katalońska rozpisuje się o Lewandowskim z wdzięcznością. Rzadko się zdarza, żeby piłkarz tej klasy, w tak zdecydowany sposób i do tego publicznie zajął stanowisko dotyczące swojej przyszłości. Powiedział otwarcie, że nie chce już grać w jednym z największych i najbogatszych klubów Europy (Bayern), choć wiąże go z nim kontrakt do czerwca 2023 roku. Bez takiego wsparcia ze strony Polaka, Barcelona nie miałaby żadnych szans na ten transfer.

Media katalońskie dziękują Lewandowskiemu

Mimo iż Lewandowski zbliża się do 34. urodzin zakończył sezon z drugim w karierze "Złotym Butem". We wszystkich rozgrywkach dla Bayernu zdobył 50 goli, tylko raz - dwa lata temu zdobył więcej (55). Felietonista Joan Maria Batlle z barcelońskiego dziennika "Sport" gwarantuje kibicom Barcelony, że nie ma w tej chwili na świecie lepszego środkowego napastnika. Jest pewien, że transfer Polaka na Camp Nou musi być sukcesem.

Pisze o tym, że "Lewandowski to wartość dodana". Po pierwsze dlatego, że tak mocno i kategorycznie związał swoją przyszłość z Barceloną. Gra przecież w klubie, który jest gwarancją trofeów. Bayern zdobył ich w ostatnich latach całe mnóstwo, tymczasem Barcelona popadła w kryzys.

Ostatnie wyniki obu drużyn w Lidze Mistrzów to bezdyskusyjne i przygniatające zwycięstwa Bawarczyków 8-2, 3-0, 3-0. Bez względu na to, czy mierzyli się na terenie neutralnym, na Camp Nou, czy na Allianz Arena. Lewandowski błyszczał w tych spotkaniach, zdobył w nich trzy gole, miał asysty. O takim napastniku Barcelona mogła tylko pomarzyć. Teraz ma go zatrudnić.

Dlaczego Lewandowski chce podjąć tak duże ryzyko?

Lewandowski chce opuścić Bayern i podjąć wyzwanie w zespole, którego pozycja w Europie w ostatnich latach stale malała. Ostatnie zwycięstwo Barcelony w Lidze Mistrzów to 2015 rok. W trzech kolejnych sezonach odpadała w ćwierćfinale z Atletico, Juventusem i Romą. Półfinał z Liverpoolem w 2019 roku był dla Katalończyków traumą, porażka 0-4 na Anfield przeszła do historii. W 2020 było jeszcze gorzej: 2-8 w ćwierćfinale z Bayernem. A potem porażka z PSG w 1/8 finału i wreszcie klęska w fazie grupowej!

Czy Xavi Hernandez zdoła odbudować europejską pozycję klubu z Camp Nou? Pedri, Gavi, Araujo, Nico Gonzalez, Ansu Fati, Ferran Torres to wybitnie uzdolniona młodzież, która potrzebuje doświadczonych liderów. Takich jak Sergio Busquets w środku pola i takich jak Lewandowski w ataku. Dlatego transfer Polaka jest na Camp Nou kluczowy. Killer pola karnego, ktoś kto zamieni na bramki wysiłek zespołu - tego potrzebuje Xavi. Dlatego tak upiera się przy transferze Polaka.

Lewandowski miałby jeszcze co najmniej rok spokojnej przyszłości w Bayernie, jeśli o spokoju w zawodowej piłce można w ogóle mówić. Tymczasem wybrał Barcelonę, czyli niepewność. Nowe wyzwanie, w kultowym klubie, który jest jednak w sportowym i ekonomicznym kryzysie. Polak ma prawie 34 lata i nie może czekać aż zespół się odbuduje. Musi się to stać z marszu, żeby barceloński etap kariery Polaka był udany. Barcelona daje Lewandowskiemu szansę, ale kapitan reprezentacji Polski podejmuje spore ryzyko.

O tym już felietonista "Sportu" nie wspomina, ale przeprowadzka na Camp Nou to spełnienie marzeń Lewandowskiego o grze w La Liga. W Bundeslidze jest legendą: odejdzie, czy zostanie. Barcelona daje szansę na nowe wyzwanie, spuentowanie kariery doskonałej. Jest w kryzysie, ale to marka globalna i kultowa. Nie grał w niej dotąd żaden polski piłkarz, a wielu o tym marzyło. Jeśli Lewandowskiemu się uda, to będzie coś więcej niż następne 40 czy 50 goli wbitych dla Bayernu.

Transfer Sadio Mane z Liverpoolu na Allianz Arena zdaje się przesądzać sprawę. Bawarczycy mają zastępcę Lewandowskiego, teraz będą negocjować z Barceloną kwotę odstępnego za Polaka. Za Senegalczyka dali 40 mln euro, Barcelona oferuje za Polaka 35 mln. To już tylko "kosmetyczna" różnica.

Dariusz Wołowski

