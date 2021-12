Dezercja Sousy! Lewandowski reaguje!

Jasna reakcja Roberta Lewandowskiego na dezercję Sousy

- Robert jest zszokowany i zaskoczony postępowaniem trenera Sousy - powiedziała Interii rzeczniczka Lewandowskiego Monika Bondarowicz.

Robert Lewandowski przebywa na świątecznej przerwie przed wznowieniem rozgrywek Bundesligi, co nastąpi na początku stycznia.

Paulo Sousa jeszcze 14 grudnia w siedzibie PZPN-u zapewniał prezesa Cezarego Kuleszę, że ma na głowie tylko i wyłącznie przygotowanie reprezentacji Polski do barażów o MŚ. Tymczasem w niedzielne popołudnie zadzwonił do Kuleszy i poinformował go o woli rozwiązania kontaktu za porozumieniem stron. Interia o sprawie napisała jako pierwsza.

Cezary Kulesza nie przystał na propozycję selekcjonera.

- To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem - podkreślił Kulesza.

Skandaliczne postępowanie Sousy wzburzyło krajowym środowiskiem piłkarskim. Selekcjoner Antoni Piechniczek, który z "Biało-Czerwonymi" przywiózł srebrny medal z MŚ 1982 r. w wywiadzie dla Interii postawił sprawę jasno:

- Moim zdaniem chodzi o coś innego: Paulo Sousa zwyczajnie się przestraszył! Zdał sobie sprawę, jak trudno będzie poprowadzić Polskę w meczu przeciw Rosji w Moskwie. Dla mnie to zwykła ucieczka - powiedział Piechniczek.







Kiedy mecz Rosja - Polska?

Mecz barażowy o MŚ 2022 Rosja - Polska zostanie rozegrany 24 marca 2022 r.

Jeśli "Biało-Czerwoni" zwyciężą, to będą gospodarzami starcia z triumfatorem meczu Szwecja - Czechy. Finał barażów zaplanowany jest na 29 marca.

O której godzinie mecz barażowy Rosja - Polska?

Mecz Rosja - Polska rozpocznie się o godz. 18.