Drugi sezon w barwach Barcelony dla Roberta Lewandowskiego ma gorzki smak. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich latach przyzwyczaił kibiców do zdobywania serynie bramek i znakomitej skuteczności. 35-latek zatracił jednak gdzieś swoje atuty, a kibice i dziennikarze w Hiszpanii po kolejnych meczach bez gola coraz mocniej go krytykują. W rywalizacji z Royal Antwerp w Lidze Mistrzów miał kilka znakomitych okazji, których nie był w stanie wykorzystać. W 72. minucie zastąpił go zaledwie 17-letni Marc Guiu, który kilkanaście minut później zanotował trafienie.