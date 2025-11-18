To już ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona na mocy jego aktualnego kontraktu. Tuż przed końcem kampanii zapadnie ostateczna decyzja, czy Polak zostanie w stolicy Katalonii na kolejny rok, czy nie.

Polak wciąż, mimo swojego wieku, jest postrzegany jako jeden z najlepszych napastników na świecie. Nic więc dziwnego, że wśród wielkich klubów nie brakuje chętnych na jego pozyskanie.

Według medialnych doniesień najbardziej zdeterminowany na zrealizowanie transferu Roberta Lewandowskiego jest AC Milan.

L. Miguelsanz z katalońskiego "Sportu" poinformował, że w klubie ze stolicy Lombardii zapadła już decyzja. Uchwalono, że "Rossoneri" już niebawem rozpoczną starania o sprowadzenie Polaka do siebie.

AC Milan ma plan, aby już w stycznie wypożyczyć napastnika, ale tylko na pół roku - do końca trwającego sezonu. Kandydatem miałby być Niclas Füllkrug, który potrzebuje zmiany otoczenia, aby powalczyć o miejsce w reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata.

Sprowadzenie Roberta Lewandowskiego w styczniu na mocy wypożyczenia jest raczej niemożliwe, ale już wtedy AC Milan planuje rozpocząć oficjalne starania o transfer polskiego napastnika.

Mocny argument Milanu. Tego Barcelona Lewandowskiemu nie zaproponuje

AC Milan w negocjacjach z Robertem Lewandowskim chce użyć bardzo mocnej karty. Zaproponuje bowiem Polakowi nie roczny, a aż dwuletni kontrakt. Dzięki niemu napastnik będzie mógł zrealizować swój cel i zostać w Europie nawet do samego końca kariery.

- "Tuttosport" podał, że dyrektor sportowy Milanu, Igli Tare, zaczął już zabiegać o względy otoczenia Lewandowskiego. Ma świetne relacje z jego agentem, Pinim Zahavim, z którym latem tego roku sfinalizował transfer N'Kunku. Wyjaśnił mu już, że plan Milanu zakłada podpisanie z piłkarzem długoterminowego kontraktu, aby mógł zakończyć karierę w europejskiej piłce nożnej w wielkim stylu, tak jak tego pragnie - tłumaczy L. Miguelsanz.

To już nieodwołalne. AC Milan podjął decyzję, że chce sprowadzić Roberta Lewandowskiego, a propozycja dwuletniej umowy w tej sytuacji może okazać się dla Polaka niezwykle atrakcyjna.

Lewandowski, w odróżnieniu od wielu kolegów po fachu, nie jest zainteresowany odejściem do ligi, w której w piłkę nożną, delikatnie mówiąc, nie gra się na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie AC Milan chce wykorzystać okazję i postawić na Polaka.

