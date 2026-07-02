Decyzja ws. Lewandowskiego. Jest rezygnacja. Tak nazwał Polaka

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Mimo początkowych spekulacji brand RL9 pozostanie aktualny. Robert Lewandowski zagra w barwach Chicago Fire właśnie z "9" na plecach, z którą występował wcześniej w barwach FC Barcelona, Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Znicza Pruszków. Umożliwiła mu to decyzja Hugo Cuypersa, bo to on dotychczas był właścicielem trykotu wyjątkowego dla każdego napastnika. Zrezygnował jednak z niego właśnie dla Polaka, co teraz oficjalnie potwierdził, w wyjątkowy sposób opisując przy tym naszego reprezentanta.

Robert Lewandowski w okularach przeciwsłonecznych i białej koszulce polo, z zawieszką na szyi, w otoczeniu osób.
Robert Lewandowski - nowy snajper Chicago FireIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News

Po tym, gdy władze Chicago Fire ostatecznie ogłosiły światu pozyskanie Roberta Lewandowskiego, można było się zastanawiać, z jakim numerem zagra nasz doświadczony napastnik. "9", która widniała na jego plecach w piłce klubowej nieprzerwanie od 15 lat, była bowiem zajęta przez Hugo Cuypersa. Szybko stało się jednak jasne, że jej nowym właścicielem zostanie kapitan reprezentacji Polski.

Sam klub nie zwlekał także z uruchomieniem sprzedaży trykotów z nazwiskiem swojego nowego snajpera. A te rozchodzą się jak świeże bułeczki.

- Koszulki z możliwością nadruku nazwiska "Lewandowski" trafiły do sprzedaży w środę. Zainteresowanie przerosło oczekiwania - pierwsza partia wyprzedała się błyskawicznie. Jeśli ktoś przyszedł niedługo po otwarciu sklepu - nie dostał swojej szansy. Pracownicy spodziewają się, że podobnie może być z kolejnymi dostawami - relacjonuje zdarzenia z Chicago obecny na miejscu korespondent Interii Przemysła Langier.

Sam Hugo Cuypers zabrał głos w sprawie Roberta Lewandowskiego w dłuższym wywodzie, opublikowanym przez klub, w którym tłumaczy powody swojej rezygnacji z dalszej gry z numerem "9", wystawiając przy tym piękną laurkę naszemu rodakowi.

Numer "9" jest ważny dla każdego napastnika. Ale Robert pokazywał przez ostatnie 5, 10, a może i 20 lat, że należy do najwybitniejszych, jacy grali na tej pozycji. To zaszczyt móc powitać go w tym klubie i przekazać mu numer "9"
powiedział belgijski napastnik

- Gdyby grał z innym numerem, to nie wyglądałoby dobrze. Dlatego dla mnie była to łatwa decyzja, by oddać mu swoją koszulkę. Naprawdę mam nadzieję, że razem będziemy w stanie osiągnąć wiele rzeczy na boisku - dodał.

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Hugo Cuypers niezwykle cieszy się także wizją wspólnej gry u boku Roberta Lewandowskiego, mając nadzieję na sportowe odrodzenie klubu i walkę o trofea.

- Jestem podekscytowany tym, że jako klub i drużyna możemy go powitać w Chicago i będę mógł przebywać z nim na murawie. Największa rzecz, nad jaką pracujemy jako klub, to tworzenie wspomnień, osiąganie sukcesów i - mam nadzieję - zdobywanie trofeów - przekazał.

Wyraził także nadzieję na to, że w ślad za wzrostem poziomu drużyny pójdzie także zainteresowanie ze strony lokalnych fanów.

- Nasi kibice pokazali ogromne wsparcie w ostatnich miesiącach i latach, odkąd przechodzimy przebudowę. A to pokazuje następny krok, w jakim zmierza ten klub. Mogę tylko zachęcić ich do dalszego przychodzenia na mecze i pchania nas dalej w stronę trofeów - powiedział Belg.

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