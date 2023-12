Decyzja w FC Barcelona już zapadła, ale to nie koniec. Wielkie wątpliwości wokół Lewandowskiego

FC Barcelona podjęła już decyzję o tym, by już zimą zakontraktować 18-letniego snajpera Vitora Roque. To oznacza, że Robert Lewandowski doczeka się rywala na pozycji numer "dziewięć". Brazylijczyk zostanie sojusznikiem czy może raczej stanie się problemem reprezentanta Polski? Hiszpańskie media poszukały odpowiedzi na to pytanie. Sprawa nie jest oczywista. W stolicy Katalonii trwają wielkie wątpliwości, zogniskowane wokół Roberta Lewandowskiego. "Pogodzenie" Polaka z Brazylijczykiem może stanowić spory problem.