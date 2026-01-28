W ostatniej kolejce fazy ligowej Champions League FC Barcelona ma ważne zadanie do wykonania. Jest obecnie na dziewiątym miejscu w tabeli, walczy o pierwszą ósemkę i zarazem ominięcie gry w 1/16 finału. Na jej korzyść działa fakt, że będące nad nią Paris Saint-Germain i Newcastle United zagrają ze sobą, więc ktoś straci punkty.

Z drugiej strony jeśli Manchester City i Atletico Madryt wysoko wygrają z odpowiednio Galatasaray i Bodo/Glimt, to mogą przeskoczyć "Dumę Katalonii'. Scenariuszy jest mnóstwo, a sytuacja może się zmieniać z minuty na minutę. Rozegranych zostanie 18 spotkań jednocześnie.

O pozycjach w tabeli w drugiej kolejności po punktach decyduje bilans bramkowy. To oznacza, że każdy zespół zamieszany w walkę w teorii powinien mieć na uwadze grę ofensywną.

Będzie więc to ważne starcie dla Roberta Lewandowskiego. To on ma wybiec na Spotify Camp Nou od pierwszej minuty na środku ataku. Ferran Torres wrócił do zdrowia, ale jak dowiedziało się "Mundo Deportivo", jeszcze nie jest gotowy na miejsce w wyjściowym składzie.

W poniedziałek przeszedł ostatnie badania, teraz trenował. Czuje się dobrze i jest gotowy na środę. Cieszę się, że tak szybko wrócił do zdrowia

Wygląda jednak na to, że Hiszpan może wejść na murawę dopiero w drugiej połowie. "Lewy" był w wyjściowej jedenastce w ostatnich dwóch meczach i wydaje się, że nie będzie tu zmiany. Wszystkie cztery najważniejsze dzienniki z kraju Cervantesa na swoich grafikach "wystawiły" Polaka.

Oprócz niego według prasy miejsca w "11" mogą się spodziewać Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Kounde, Eric Garcia, Fermin Lopez, Olmo, Raphinha i Yamal. Łącznie to daje aż dziesięć "pewniaków". O ostatni slot walczą Gerard Martin, Ronald Araujo (występu Urugwajczyka nie wyklucza "MD") i Marc Casado ("As" umieścił go w składzie przesuwając Erica z linii pomocy do środka obrony).

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Kopenhagą:

Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin/Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia/Marc Casado, Fermin Lopez, Dani Olmo - Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Erica Garcii w trakcie najbliższego "El Clasico" Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lamine Yamal i Robert Lewandowski BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

