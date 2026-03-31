W piłkarskiej Hiszpanii jednym z tematów ostatnich tygodni jest kwestia przyszłości Roberta Lewandowskiego. Będzie o tym tylko głośniej, bo kontrakt polskiego napastnika z Barceloną wygasa już za trzy miesiące. "Mundo Deportivo" spodziewa się decyzji naszego rodaka pod koniec kwietnia.

- Podtrzymuję to, co mówiłem jakiś czas temu. Nic się nie zmieniło. Daję sobie czas, żeby zdecydować, co będzie dla mnie najlepsze. Żadne decyzje nie zapadły - mówił "RL9" w poniedziałek 23 marca na konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie kadry narodowej.

Piłeczka jest po jego stronie. Sam klub opowiada się za prolongowaniem umowy. Miałaby obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. "Marca" pisze, że nie wszyscy w zarządzie są zwolennikami potencjalnego pozostania z 37-latkiem, ale z pewnością nie mają oni ani większości, ani poparcia Joana Laporty. Prezes "Dumy Katalonii", który czeka do lipca na objęcie kolejnej kadencji, w kampanii wyborczej mówił nawet o kontrakcie na dwa lata.

Sam zawodnik nie jest pewien swojej przyszłości. Ma na stole kilka innych znaczących i zróżnicowanych ofert. Sprawiają, że się waha. Jest w centrum zamieszania

Dziennik postanowił zapytać użytkowników swojej strony internetowej, jaką decyzję podjęliby na miejscu Laporty. 35 procent ankietowanych zakończyłoby współpracę z "Lewym". 21 proc. wskazuje na wiek Polaka i sprowadziłoby kogoś młodszego. 14 proc. zaś narzeka na jego poziom sportowy.

Dwie trzecie głosujących internautów, a dokładniej 65 proc. jest za podpisaniem nowego kontraktu. To całkiem sporo. Blisko dwie trzecie trzecie z nich uzależnia pozytywną decyzję jednak od spadku wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w grudniu Jose Alvarez z programu El Chiringuito de Jugones przekazywał, że Lewandowski jest skłonny obniżyć oczekiwania finansowe, by dalej występować na Spotify Camp Nou.

Ankieta "Marki": jesteś za przedłużeniem kontraktu Lewandowskiego z Barceloną?

42% - "tak, jeśli obniży pensję"

23% - "tak, wciąż jest na wielkim poziomie"

21% - "nie, trzeba kupić młody talent"

14% - "nie, jego poziom spadł"

wyniki ankiety na wtorek na godzinę 7:00, ruszyła w poniedziałkowe przedpołudnie, od tamtej pory głosowało 28827 osób

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy RUBEN DE LA ROSA East News

Robert Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w walce o nowy kontrakt

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego w Barcelonie?

DJB: Kto trzecim stoperem na Szwecję? WIDEO Polsat Sport