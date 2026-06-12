Decydujące chwile. Lewandowski ląduje na prywatnym lotnisku. Jednak nie Europa

- Widzimy Lewandowskiego na równi z Messim pod względem umiejętności. Mamy dużo do zrobienia, próbujemy sprowadzić graczy światowej klasy. Wciąż pracujemy nad tym transferem - to słowa Gregga Berhaltera, trenera Chicago Fire. W piątek rano ta wypowiedź cytowana była we wszystkich polskich serwisach sportowych.

Deklaracja padła w popularnym programie Up & Adams Show. Nikt nie przypuszczał, że jeszcze tego samego dnia w Wietrznym Mieście pojawi się sam "Lewy". Tymczasem wedle najnowszych doniesień Polak jest w drodze do USA.

Robert Lewandowski w Stanach Zjednoczonych. Chicago Fire gotowe na podpisanie kontraktu

"Dziś Robert Lewandowski ląduje na prywatnym lotnisku w Chicago. Wspólnie ze swoim mega-agentem" - anonsuje na platformie X dziennikarz Przemysław Garczarczyk.

Informacje te potwierdza również serwis Meczyki.pl. To oznacza, że faza spekulacji minęła. Polak chce osobiście usłyszeć, jak ma wyglądać jego rola w zespole i jakie warunki klub ma mu do zaoferowania.

Przy autostradzie z lotniska do centrum Chicago pojawiły się telebimy powitalne. W mieście jest głośno o przybyciu Polaka. Władze klubu zrobią wszystko, by dla "Lewego" nie był to jedynie rekonesans.

- Nie ma piłkarza, który w ostatnich 15 latach zdobyłby w topowych europejskich ligach więcej bramek od Roberta Lewandowskiego - zauważa trener Berhalter. - To absolutna legenda. To byłby świetny transfer nie tylko dla Chicago Fire, ale dla całej ligi, aby mieć zawodnika takiego kalibru.

Niewykluczone, że lada dzień jedna decyzja Lewandowskiego uciszy na moment zgiełk wokół trwającego mundialu.

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Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport