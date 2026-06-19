Jaki będzie następny klub w karierze Roberta Lewandowskiego? To pytanie pozostaje otwarte już przed ponad miesiąc - od 16 maja, gdy polski napastnik oficjalnie potwierdził, że nie przedłuży swojego kontraktu z FC Barcelona, stając się tym samym wolnym agentem.

Od tej pory nie zapadła żadna wiążąca decyzja, a jedynym konkretnym i medialnie nagłośnionym ruchem był wylot 37-latka do Chicago, gdzie zaprosili go działacze miejscowego Fire, którzy już jakiś czas temu zagięli parol na "Lewego".

Teraz pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że już w poniedziałek pojawić może się komunikat dotyczący podpisania kontraktu przez klub z "Wietrznego Miasta" z Robertem Lewandowskim. Zasugerował to w mediach społecznościowych mieszkający za Oceanem Przemysław Garczarczyk - dziennikarz piszący dla portalu FightNews.com i będący w czasie mundialu korespondentem Kanału Sportowego.

Gdzie trafi Robert Lewandowski? Na tapecie Chicago Fire

Potwierdzeniem słuszności takiej decyzji - jeśli ta rzeczywiście zapadła - mogą być dla Roberta Lewandowskiego słowa Romana Koseckiego. Nasz były reprezentant, który zakończył swoją piłkarską karierę właśnie w Chicago, udzielił mu bowiem kilku porad zawodowych na łamach "Faktu".

- Pytanie, czy Robert chce zostać w Europie, czy spróbować czegoś nowego. Gdybym miał wybierać, polecałbym właśnie Chicago Fire. MLS bardzo się rozwinęła i to już zupełnie inna liga niż ta, którą pamiętam z moich czasów. W Chicago jest duża Polonia, świetne warunki do życia i ambitny projekt sportowy. To klub z dużymi aspiracjami - powiedział Roman Kosecki.

Wskazał przy tym na długą listę klubów zainteresowanych transferem Roberta Lewandowskiego, na której nie brakuje europejskich potęg. Zaznaczył przy tym, jednak, że to właśnie Stany Zjednoczone jawią się w jego opinii jako świetny przystanek na piłkarskiej ścieżce kapitana reprezentacji Polski.

Mówi się o Manchesterze United, Milanie, Juventusie i innych klubach. Najważniejsze jest jednak to, że Robert ma propozycje i nie musi martwić się o swoją przyszłość. To pokazuje, jaką marką nadal jest w światowej piłce. Wyjazd do Ameryki byłby jednak na tym etapie kariery świetnym ruchem

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport