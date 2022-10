Dawny kolega wbija szpilkę "Lewemu"! Na kilka dni przed hitem

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

FC Barcelona już za kilka dni zmierzy się z Bayernem Monachium w meczu, który może podtrzymać jej nadzieje na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. O to, by atmosfera przed tym pojedynkiem była wystarczająco napięta zadbał były kolega Roberta Lewandowskiego z drużyny mistrzów Niemiec, Leon Goretzka. Wbił on bowiem naszemu rodakowi szpilkę.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Leon Goretzka grali razem w barwach Bayernu Monachium / Soccrates Images / Contributor / Getty Images