Dariusz Szpakowski zapytany o dalszą karierę Roberta Lewandowskiego. Dziennikarz nie ma wątpliwości

Kibice nie ukrywają, że największe nadzieje pokładają w Robercie Lewandowskim . Polak w końcu zaliczany jest do grona najlepszych napastników świata , co przez lata udowadniał w niemieckiej, a obecnie hiszpańskiej ekstraklasie. Zawodnik FC Barcelona nie należy już jednak do najmłodszych. Zdaniem Dariusza Szpakowskiego tegoroczne mistrzostwa Europy mogą być dla 35-latka ostatnią szansą na reprezentacyjny sukces.

Słynny komentator podkreślił jednak, że nawet jeśli Euro 2024 ma być ostatnią wielką imprezą w karierze "Lewego", wcale nie oznacza to, że powinien on myśleć o przejściu na sportową emeryturę. "Bez przesady. Cristiano Ronaldo ma 39 lat, Robert jest o 4 lata młodszy. Wszystko zależy od Roberta. Myślę, że on ma znakomity organizm. Zawsze takie decyzje pozostawiam tym wielkim, a Robert jest największym piłkarzem w XXI w. Chylę czoła przed jego dokonaniami, przed tym, co osiągnął, przed tym, co zrobił dla Polski. Wielki szacunek i uznanie. Myślę, że co dobre i najlepsze, to jeszcze przed nim" - podsumował.