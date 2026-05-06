Jeszcze niespełna dwa miesiące Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną. Czy zostanie w Dumie Katalonii? "To najpilniej strzeżona tajemnica przez środowisko napastnika" - pisali ostatnio hiszpańscy dziennikarze.

Prezes Laporta wysyła sygnały, że chciałby jeszcze o rok przedłużyć kontrakt z kapitanem reprezentacji Polski. Sam piłkarz - według doniesień medialnych - nie jest jednak przekonany do roli, jaką pełniłby w Barcelonie. Najczęściej szansę dostawałby bowiem z ławki rezerwowych.

"Lewy" wciąż chce być jednak znaczącą postacią w klubie, dlatego jego menadżer Pini Zahavi rozgląda się za innym kierunkami. Niedawno głośno było o jego pobycie we Włoszech, po którym dziennikarze "Tuttosport" informowali, że z dwóch gigantów Juventus - AC Milan, polski napastnik wybrał pierwszy klub.

Włoscy dziennikarze poszli nawet o krok dalej i pisali, że działacze Starej Damy mają już przygotowaną pierwszą wersję kontraktu dla 37-latka, która zakładałaby roczne zarobki na poziomie 6 milionów euro plus bonusy.

Transfer Lewandowskiego do Juventusu zagrożony. Oto warunek

Pojawił się jednak poważny kłopot i to sportowy. Sam Lewandowski nie ukrywa, że nadal chce grać o wysokie cele. Gdyby został w Barcelonie, miałby zagwarantowany w kolejnym sezonie udział w Lidze Mistrzów. Tymczasem w Turynie nie jest to pewne. Na trzy kolejki przed końcem sezonu w Serie A Juventus jest na 4. miejscu, ostatnim gwarantującym udział w kolejnej edycji Champions League.

Nad piątą AS Roma Stara Dama ma jednak tylko punkt przewagi. Włoski dziennikarz Mirko Nicolino z bianconeranews.it., w rozmowie dla WP SportoweFakty, mówi wprost: jeśli Juventus nie obroni pozycji, zapewniającej udział w Lidze Mistrzów, to temat transferu "Lewego" będzie nieaktualny.

- Moim zdaniem wtedy temat Lewandowskiego w Juve upadnie. Nie sądzę, by klub był go w stanie przekonać do przenosin do Turynu bez perspektywy gry w Lidze Mistrzów - podkreślił dla WP SportoweFakty.

Na razie Lewandowski z FC Barceloną przygotowuje się do kolejnego El Clasico. Starcie z Realem Madryt na Camp Nou zaplanowano na niedzielę 10 maja na godzinę 21:00.

