Czy sędzia skrzywdził Polaków? To była kontrowersyjna decyzja [WIDEO]

Polacy nie wytrzymali tempa Austriaków

Reprezentacja Polski na wielkich turniejach przyzwyczaiła do tego, że drugi mecz fazy grupowej był zwykle słynnym "spotkaniem o wszystko". Nie inaczej było i podczas Euro 2024. Biało-czerwoni przegrali z Holandią na "dzień dobry" i trzeba było za wszelką cenę urwać punkty Austriakom. Problem polegał na tym, że nasi rywale znajdowali się w dokładnie takiej samej sytuacji po porażce z Francją, nie mogło być zatem mowy o odstawianiu nogi.

Do przerwy prezentowaliśmy się nieźle, a Krzysztof Piątek zdołał odpowiedzieć na otwierającego gola Gernota Traunera. Po zmianie stron nie pomógł nawet Robert Lewandowski. Biało-czerwoni zasłużenie stracili kolejne dwie bramki i mecz zakończył się wynikiem 1:3. To oznaczało, że trzeba było trzymać kciuki za zwycięstwo Holendrów nad Francją, by zachować choćby cień nadziei na przejście dalej.