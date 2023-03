Robert Lewandowski nie zagrał w dwóch poprzednich meczach FC Barcelony z powodu urazu mięśniowego. Pod jego nieobecność " Duma Katalonii " wygrała dwa trudne mecze z Realem Madryt i Valencią . Teraz podopiecznych Xaviego czeka kolejna ciężka przeprawa - mecz wyjazdowy z Athletic Club . Decyzją katalońskiego trenera polski napastnik znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.

Czy Lewandowski zagra w pierwszym składzie? Hiszpańskie media nie mają wątpliwości

Przed meczami ligowymi cztery największe hiszpańskie dzienniki sportowe tworzą swoje przewidywalne składy na to spotkanie. "Marca", "Mundo Deportivo", "AS" i "Sport" umieściły Polaka w pierwszej jedenastce Barcelony .

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to 32. mecz w barwach Barcelony. Do tej pory strzelił on 25 goli i zanotował 6 asyst. Polak wciąż walczi o trofeum Pichichi dla najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej. W tym momencie zajmuje pierwsze miejsce z 15 bramkami w dorobku.