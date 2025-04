Cztery słowa od Lewandowskiego. A kibice tylko o jednym, niepokój w Barcelonie

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na setną bramkę Roberta Lewandowskiego dla "Dumy Katalonii". Nasz rodak od kilkunastu dni ma na koncie równe 99 trafień, lecz za nic w świecie nie może dobrnąć do trzycyfrowej liczby. Fani liczyli na to, iż wreszcie impas przełamie on w sobotnie popołudnie, gdy podopieczni Hansiego Flicka konfrontowali się u siebie z Celta Vigo. Niestety warszawianin znów do szatni schodził z pustym kontem.

