Czterech gigantów w grze o Lewandowskiego. Nagle weto. To może być przeszkodą

Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu 2025/26 pożegna się z FC Barcelona. Wiele na to wskazuje, że swoją karierę będzie kontynuował w Arabii Saudyjskiej, choć oficjalnego potwierdzenia ciągle brak. Tymczasem w tamtejszej lidze ma dojść do zmian, które mogą nawet zablokować transfer Polaka.

Czy Robert Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej?

W sobotę (16 maja) Robert Lewandowski ogłosił, że to jego koniec przygody z FC Barcelona. - Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej - napisał. Następnego dnia pożegnał się z kibicami na Camp Nou. Przed nim jeszcze jedno spotkanie w koszulce "Blaugrany", którą czeka wyjazdowe starcie z Valencią na zakończenie sezonu.

Co dalej z karierą Lewandowskiego po odejściu z Barcelony? To pytanie na ten moment pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Kilka dni temu portal "WP SportoweFakty" informował, że Al Hilal jest w stanie zaoferować Polakowi 90 milionów euro za sezon.

Dziennikarz Khaledem Al Rasheedem w rozmowie z goal.pl podkreślił, że jeśli Polak trafi do Arabii Saudyjskiej to nikt mu nie zapłaci takich gigantycznych pieniędzy.

To niemożliwe. Poza Cristiano Ronaldo nikt w Arabii Saudyjskiej nie zarabia takich pieniędzy. Inni gracze dostają znacząco mniej
powiedział dziennikarz sportowej gazety "Arriyadiyah".

Khaleed Al Rasheed powiedział Piotrowi Koźmińskiemu, że kluby z Pro Saudi League są zainteresowane Lewandowskim, ale widzi jedną przeszkodę.

- Jego wiek może być trochę "w konflikcie" z nową polityką ligi saudyjskiej dotyczącą pozyskiwania zagranicznych graczy - przyznał i wyjaśnił, że "od tego lata ma się skupić bardziej na podpisywaniu młodszych gwiazd, niż starszych piłkarzy".

Cztery kluby stać na "Lewego"?

Saudyjski dziennikarz powiedział wprost, że tylko cztery kluby w kraju mogłoby pozwolić sobie na sprowadzenie Lewandowskiego. Są to Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad i Al Ahli. - Osobiście nie sądzę, że Lewandowski trafi do Al Hilal. Mają już Benzemę, a jak wiesz, to też już dość stary zawodnik. Trudno mi więc wyobrazić sobie, że klub podpisze kolejnego napastnika w zaawansowanym wieku - przyznał.

Warto podkreślić, że w Al Nassr występuje z kolei Ronaldo, co także może wykluczać transfer Polaka do tego klubu. Khaledem Al Rasheed podkreślił, że tam czekają wszyscy na decyzję Portugalczyka o kontynuacji bądź zakończeniu kariery. - Nawet jeśli się wycofa, to nie sądzę, aby Lewandowski był rozpatrywaną przez nich opcją do ataku - zaznaczył.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wyjaśni się pewnie w ciągu najbliższych tygodni. Nie jest tajemnicą, że Polakiem zainteresowane są także kluby z MLS czy Juventus. - Dziś na stole leży tylko oferta z Chicago Fire, ale to nie przypadek, że inne kluby nie składały dotąd żadnych propozycji. Mam wrażenie, że wiele z nich uważało, że Robert będzie chciał zostać w Barcelonie, a ich oferty wykorzysta jako dźwignię w negocjacjach z Katalończykami. Teraz jest już jasne, że odchodzi. Obrazki z Camp Nou obiegły świat i szefowie wielu ekip będą chcieli ruszyć po Polaka - podkreślił na łamach Interii Sebastian Staszewski - autor głośnej biografii "Lewandowski. Prawdziwy".

