Czesi pełni obaw przed meczem z Polakami. Chodzi o Lewandowskiego

Już za kilka dni, a mianowicie 17 listopada, reprezentanci Polski w piłce nożnej rozegrają ostatni mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Do tej pory, niestety, "Biało-Czerwoni" nie radzili sobie najlepiej. Pod wodzą Fernando Santosa rozegrali bowiem kilka, łagodnie mówiąc, nieudanych spotkań, bo których ich szanse na wyjazd do niemiec na europejski czempionat spadły niemal do zera. Sytuację uratował Polski Związek Piłki Nożnej, który w odpowiednim momencie zdecydował się zakończyć współpracę z portugalskim szkoleniowcem i na jego miejsce zatrudnić polskiego szkoleniowca. Szansę od związku otrzymał wówczas Michał Probierz , który wcześniej prowadził kadrę do lat 21.