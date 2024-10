Czerwony alarm w Barcelonie. Mecz Lewandowskiego i spółki zagrożony

Do Polski płyną tragiczne informacje z Hiszpanii . Tam bowiem dotarł żywioł, który kilka tygodni temu siał spustoszenie także w Polsce. Jak na razie woda i wiatr zaatakowały tylko prowincję Walencji, ale skala tego, co się dzieje na ulicach miasta, jest przerażająca. Słowa wsparcia do mieszkańców tamtejszych miast wysłał, chociażby Vinicius Junior [ WIĘCEJ TUTAJ ], a wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk nie pojawi się w Walencji w najbliższy weekend, bo mecz Realu Madryt zostanie przełożony.

Mecz Lewandowskiego pod znakiem zapytania. Żywioł zbliża się do Barcelony

"DANA powoduje prawdziwą tragedię we Wspólnocie Walenckiej i w Kastylii-La Manczy. Do południa w środę liczba ofiar śmiertelnych to 63 osoby, a dziesiątki uznano za zaginione. Sytuacja może się jednak pogorszyć. Alarm rozprzestrzenił się także na inne części Hiszpanii. Meteocat, Służba Meteorologiczna Katalonii, wydała ostrzeżenie dla ludności, ostrzegając, że DANA może dotrzeć do społeczności katalońskiej. Miasto Barcelona zamknęło dostęp do falochronów" - napisano w dalszej części artykułu.