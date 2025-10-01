Czekali na to ponad 80 lat, bariera pękła. Lewandowski wszystko obserwował z ławki
W pierwszym dniu października FC Barcelona podeszła do kolejnego istotnego wyzwania w Lidze Mistrzów i zmierzyła się z ekipą PSG. Na otwarcie wyniku trzeba było w tym przypadku czekać ledwie kilkanaście minut - do siatki trafił wówczas konkurent Roberta Lewandowskiego, Ferran Torres i... doprowadził w ten sposób do pobicia rekordu, który był nienaruszalny przez ponad 80 lat. Złota seria "Barcy" tymczasem wcale nie musie się jeszcze skończyć.
FC Barcelona po niedawnym triumfie 2:1 nad Realem Sociedad w Primera Division powróciła do swych zmagań w Lidze Mistrzów, gdzie w pierwszej kolejce gier fazy ligowej odnotowała triumf (również 2:1) nad Newcastle United.
1 października jej kolejnym rywalem w Champions League stało się PSG - od pierwszego gwizdka na murawie obecny był Wojciech Szczęsny, natomiast Robert Lewandowski niestety zasiadł na ławce rezerwowych, a pozycję "dziewiątki" objął Ferran Torres.
Torres zamiast Lewandowskiego, a tu... pobity rekord. Barcelona w końcu tego dokonała
"El Tiburon" nie zawiódł zaufania trenera Hansiego Flicka i otworzył wynik w 19. minucie po koronkowej akcji rozegranej wraz ze swymi kompanami z drużyny. Co ciekawe, jak podaje profil "OptaAce", Torres doprowadził przy tym do pewnego przełomu:
Jak się bowiem okazuje "Barca" zaliczyła w ten sposób swój 45 mecz z rzędu w którym zdobyła ona co najmniej jednego gola - i jest to najlepsza taka passa w całej historii klubu. Co więcej poprzedni rekord (44 spotkania) padł w latach 1942-1944, a więc na jego pobicie trzeba było czekać nieco ponad osiem długich dekad.
Rekord Barcelony może przetrwać jeszcze dłużej. Na drodze "Blaugrany" są jednak poważni rywale
Oczywiście Torres i spółka mogą dalej śrubować jeszcze ten wynik - do końca października np. rozegrają łącznie jeszcze cztery spotkania, kolejno z Sevillą, Gironą, Olympiakosem, oraz... Realem Madryt.
Mecz z grecką ekipą naturalnie będzie kolejną odsłoną zmagań w Champions League - w fazie ligowej "Barca" w ogólnym rozrachunku zagra ponadto jeszcze z Clube Brugge, Chelsea, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhaga.