Czekali na to ponad 80 lat, bariera pękła. Lewandowski wszystko obserwował z ławki

FC Barcelona po niedawnym triumfie 2:1 nad Realem Sociedad w Primera Division powróciła do swych zmagań w Lidze Mistrzów, gdzie w pierwszej kolejce gier fazy ligowej odnotowała triumf (również 2:1) nad Newcastle United.

1 października jej kolejnym rywalem w Champions League stało się PSG - od pierwszego gwizdka na murawie obecny był Wojciech Szczęsny, natomiast Robert Lewandowski niestety zasiadł na ławce rezerwowych, a pozycję "dziewiątki" objął Ferran Torres.

Torres zamiast Lewandowskiego, a tu... pobity rekord. Barcelona w końcu tego dokonała

"El Tiburon" nie zawiódł zaufania trenera Hansiego Flicka i otworzył wynik w 19. minucie po koronkowej akcji rozegranej wraz ze swymi kompanami z drużyny. Co ciekawe, jak podaje profil "OptaAce", Torres doprowadził przy tym do pewnego przełomu:

Jak się bowiem okazuje "Barca" zaliczyła w ten sposób swój 45 mecz z rzędu w którym zdobyła ona co najmniej jednego gola - i jest to najlepsza taka passa w całej historii klubu. Co więcej poprzedni rekord (44 spotkania) padł w latach 1942-1944, a więc na jego pobicie trzeba było czekać nieco ponad osiem długich dekad.

Rekord Barcelony może przetrwać jeszcze dłużej. Na drodze "Blaugrany" są jednak poważni rywale

Oczywiście Torres i spółka mogą dalej śrubować jeszcze ten wynik - do końca października np. rozegrają łącznie jeszcze cztery spotkania, kolejno z Sevillą, Gironą, Olympiakosem, oraz... Realem Madryt.

Mecz z grecką ekipą naturalnie będzie kolejną odsłoną zmagań w Champions League - w fazie ligowej "Barca" w ogólnym rozrachunku zagra ponadto jeszcze z Clube Brugge, Chelsea, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhaga.

