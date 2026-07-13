Czegoś takiego Chicago jeszcze nie widziało. W centrum uwagi - Robert Lewandowski

Korespondencja z Chicago

- Jak ci się podoba transfer Roberta Lewandowskiego? - dosłownie takie pierwsze pytanie usłyszałem na recepcji swojego hotelu w Chicago, gdy tylko podałem pracownikowi swój paszport. Dalej dialog potoczył się sam.

- Prawdę mówiąc przyleciałem właśnie z tego powodu. Jestem dziennikarzem z Polski, zajmuję się tym tematem.

- Nie dziwię się. To chyba najważniejsza sprawa dla Polaków mieszkających w Chicago. Mój najlepszy przyjaciel jest z Polski i wiem, że całkowicie żyje tym transferem. Ze swoją grupą wybiera się na stadion. Dla Fire to świetny ruch.

- A co ty uważasz o Lewandowskim w Fire?

- Żartujesz? Nigdy tu nie było takiego piłkarza. Jestem absolutnie pod wrażeniem, że oni byli w stanie go namówić.

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Lewandowski u progu prezentacji

Do prezentacji Roberta Lewandowskiego pozostała mniej więcej doba od momentu, gdy powstaje ten tekst. Wcześniej, według rozkładu lotniska w Chicago, w poniedziałek o 19:50 lokalnego czasu, wyląduje jego samolot. To będzie duży krok w kierunku wyrównania jakości sportowej z możliwościami klubu. Bo Chicago Fire przez lata pozostawało klubem znacznie większym na papierze niż na boisku. Bogaty właściciel, nowoczesny ośrodek treningowy, stadion za setki milionów dolarów i drużyna odbudowana przez Gregga Berhaltera - Polak ma zostać twarzą najważniejszego okresu w historii klubu.

Lewandowski otrzymał status Designated Player, zarezerwowany w MLS dla najważniejszych oraz najlepiej opłacanych zawodników. W kadrze znalazł się oczywiście jako napastnik z numerem dziewięć. Nie jest to jednak kolejny transfer wielkiego nazwiska do klubu, który chce wyłącznie sprzedać koszulki i zapełnić trybuny. Lewandowski ma być ostatnim, najbardziej efektownym elementem znacznie większej układanki.

Klub urodzony w ogniu, który dawno przestał się palić

Problemem Chicago Fire jest to, że jego sukcesy należą do bardzo odległej przeszłości. Przez kolejne lata Fire stało się synonimem zmarnowanego potencjału. Klub funkcjonował w jednym z największych miast USA, miał bogatego właściciela i ogromny rynek, ale sportowo pozostawał na peryferiach MLS. O tym, jak ludzie tęsknią za sukcesem, świadczy wyprzedający się właśnie stadion na mecz z Vancouver (kompletu nie będzie, ale liczba widzów znacznie powyżej średniej, mimo droższych biletów) oraz koszulki z nazwiskiem Polaka. Te w pierwszej partii rozeszły się w godzinę. Pracownicy nawet nie zdążyli wypakować ich z pudeł. - Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Długo już pracuję w klubowym sklepie, ale takiego szaleństwa na pewno nie widziałem - powiedział nam pracownik.

W momencie ogłoszenia transferu Lewandowskiego Fire zajmowało trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Polak nie przychodzi więc ratować drużyny z samego dna tabeli. Ma zamienić ciekawy, rozwijający się zespół w kandydata do mistrzostwa.

Lewandowski nie trafia do drużyny bez napastnika

Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski z Vancouver faktycznie zagra, choć wsłuchując się w głosy w klubie - byłoby wielką niespodzianką, gdyby nie pojawił się ani na moment na murawie. Chicago Fire sprzedaje bilety posługując się właśnie twarzą Polaka. Inne ciekawe pytanie dotyczy miejsca Lewandowskiego na boisku. Chicago wcale nie cierpiało dotychczas na brak skutecznej dziewiątki. Hugo Cuypers był najlepszym strzelcem Fire w dwóch kolejnych sezonach. W 2025 roku zdobył w MLS 17 bramek, a w kolejnych rozgrywkach strzelał w dziesięciu meczach z rzędu i został wybrany do podstawowego składu MLS All-Star.

Lewandowski wchodzi więc do dobrze funkcjonującej ofensywy, a nie na zupełnie pustą pozycję. Berhalter będzie musiał zdecydować, czy ustawić dwóch napastników obok siebie, przesunąć Cuypersa w inne miejsce, czy ograniczyć rolę jednego z najlepszych zawodników drużyny. Polak ma otrzymywać podania między innymi od Philipa Zinckernagela, wybranego najlepszym piłkarzem Chicago Fire w sezonie 2025, oraz reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej Jonathana Bamby.

Styl Berhaltera opiera się na posiadaniu piłki, budowaniu akcji od tyłu oraz szybkim pressingu po jej stracie - czyli pod tym względem mówimy o podobnych założeniach do tych, jakie miała Barcelona. To istotne, bo Lewandowski nie trafia do drużyny nastawionej wyłącznie na bronienie i posyłanie długich podań w kierunku napastnika. Fire chce kontrolować mecze, grać wysoko i tworzyć wiele sytuacji podbramkowych.

Dla 37-letniego Polaka oznacza to z jednej strony odpowiednie środowisko do zdobywania bramek, z drugiej - konieczność odnalezienia się w znacznie bardziej fizycznej i chaotycznej lidze. W MLS podróże są dłuższe, warunki pogodowe skrajnie różne, a różnice jakościowe między formacjami jednej drużyny często znacznie większe niż w europejskich klubach z najwyższego poziomu.

Klub, który inwestuje już nie miliony, lecz miliard

Transfer Lewandowskiego jest częścią znacznie większego planu właściciela Joe Mansueto. Od przejęcia pełnej kontroli nad klubem w 2019 roku miał on przeznaczyć ponad miliard dolarów na przebudowę Chicago Fire. W tej kwocie znalazł się między innymi kosztujący około 100 milionów dolarów Endeavor Health Performance Center - jeden z najnowocześniejszych ośrodków treningowych w MLS. Kompleks posiada pięć boisk, rozbudowane zaplecze medyczne, hydroterapię oraz przestrzenie przeznaczone do analizy i przygotowania motorycznego.

Jeszcze większą inwestycją będzie nowy stadion. Fire nadal rozgrywa mecze na ogromnym Soldier Field, dzielonym przez lata z zespołem futbolu amerykańskiego Chicago Bears. W marcu 2026 roku rozpoczęła się jednak budowa własnego, typowo piłkarskiego obiektu w dzielnicy The 78, położonej w South Loop nad rzeką Chicago.

Mający pomieścić 22 tysiące widzów McDonald's Park będzie kosztował około 750 milionów dolarów i ma zostać otwarty w 2028 roku. Całość zostanie sfinansowana prywatnie. Kontrakt Lewandowskiego obejmuje również sezon 2027/28, dlatego Polak może stać się piłkarzem symbolicznie przeprowadzającym klub ze starego Soldier Field do jego nowego domu.

Najbardziej polski transfer, jaki mogło zrobić Chicago

Nie da się oddzielić tego ruchu od polskiej historii Chicago. W mieście i jego okolicach funkcjonuje jedna z największych społeczności polonijnych na świecie. Dla wielu jej przedstawicieli możliwość regularnego oglądania najlepszego polskiego piłkarza w historii będzie powodem, by po raz pierwszy pojawić się na meczu Fire.

Transfer ma więc równocześnie znaczenie sportowe, biznesowe i kulturowe. Lewandowski może zwiększyć frekwencję, zainteresowanie sponsorów, sprzedaż koszulek i rozpoznawalność klubu w Europie. Lokalne media od początku podkreślają połączenie wielkiej polskiej społeczności, rosnącej kultury piłkarskiej Chicago oraz planów budowy nowego stadionu.

Chicago Fire nie sprowadza jednak Lewandowskiego wyłącznie po to, by odcinać kupony od jego nazwiska. Drużyna już przed jego przyjściem zaczęła wygrywać, ma jednego z najlepszych napastników MLS i dysponuje zapleczem, którego nie powstydziłoby się wiele europejskich klubów.

Polak trafia zatem nie do gotowego giganta, ale do organizacji próbującej takim gigantem dopiero się stać. W Barcelonie był jednym z wielu wielkich piłkarzy. W Chicago będzie najważniejszą postacią całego projektu - zawodnikiem, wokół którego klub zamierza budować drużynę, zainteresowanie kibiców i swoją przyszłą pozycję na amerykańskim rynku.

To właśnie będzie największa różnica. W Europie Lewandowski dołączał do potęg. W Stanach Zjednoczonych sam ma pomóc jedną zbudować.

Robert Lewandowski DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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