Robert Lewandowski ma za sobą bogatą karierę klubową i reprezentacyjną. Od kilku miesięcy trwa saga dotycząca przyszłości 37-latka. 30 czerwca 2026 roku kończy się jego umowa z Barceloną i nie ma pewności, że zostanie ona przedłużona. Zdaniem hiszpańskich mediów klub miał przedstawić Polakowi nowe warunki, które nie do końca mu odpowiadają.

Przyszłość w Barcelonie powinna się wyjaśnić w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni. Jeśli jednak Lewandowski podejmie decyzję o tym, aby nie przedłużać umowy z Barceloną to rozpocznie się prawdziwy wyścig po jego usługi. W ostatnich dniach było bardzo głośno na temat zainteresowania Juventusu, który mógłby mu zaoferować 6 milionów euro za rok oraz gwarantowaną serię bonusów.

Ważą się losy Lewandowskiego. Włochy, Arabia Saudyjska czy USA?

Nazwisko Polaka pojawiało się także w kontekście AC Milan oraz klubów z Arabii Saudyjskiej i USA. Właśnie kierunek amerykański bardzo długo wydawał się być tym najlepszym dla Lewandowskiego.

W grudniu "Mundo Deportivo" informowało, że Robert Lewandowski i jego agent Pini Zahavi spotkali się z Greggiem Berhalterem, a więc szkoleniowcem Chicago Fire.

O ewentualnym transferze Lewandowskiego do USA opowiadał na łamach Interii, Janusz Michallik. Były reprezentant USA, a dziś ekspert ESPN podkreślał, że "Gregg Berhalter w Robercie widzi kogoś znacznie większego, niż piłkarza - ambasadora projektu. Kogoś, kto pomoże przekształcić Chicago Fire w superklub".

Amerykański serial z Lewandowskim. Ten klub rusza o Polaka

W lutym "The Athletic" podkreśliło, że klub zmienił priorytety. Można było przeczytać, że przejście Lewandowskiego do "Wietrznego Miasta" jest "mało prawdopodobne". Tymczasem mamy kolejny zwrot w przypadku flirtu między Lewandowskim, a drużyną z Chicago. Dyrektor sportowy klubu Gregg Broughton udzielił ostatnio wywiadu "talkSport" i wprost przyznał, że widziałby Lewandowskiego w swojej drużynie.

Chcielibyśmy sprowadzić do Chicago Fire zawodnika takiego kalibru, ale on wciąż jest zawodnikiem Barcelony. Nie mogę mówić zbyt wiele o graczu z ważnym kontraktem w innym klubie

Broughton podkreślił, że 37-latek wzbudza zainteresowanie w wielu klubach MLS.

W rozmowie z Benem Jacobsem przyznał, że rok temu Chicago Fire było bliskie zakontraktowania Kevina De Bruyne. Belg opuścił Manchester City, ale wybrał ofertę Napoli.

W przeszłości w drużynie "Strażaków" występowało wielu Polaków. Byli to m.in Jerzy Podbrożny, Roman Kosecki, Piotr Nowak, Tomasz Frankowski, Przemysław Frankowski czy Kacper Przybyłko.

Chicago Fire po 10 spotkaniach tegorocznego sezonu MLS zajmuje czwartą lokatę w Konferencji Wschodniej.

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona

