Czarnek prosto z mostu ws. Lewandowskiego. Ludzie oburzeni

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego wywołuje emocje nie tylko na miejscu, w Barcelonie, lecz również w Polsce. Z komentarzem spieszy m.in. Przemysław Czarnek, poseł na Sejm i oficjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych planowanych na 2027 rok. W mediach społecznościowych zamieścił wpis będący komentarzem wydarzeń na Camp Nou.

"Kibice Barcy mówią: przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki kończy przygodę z Barceloną. Klub był w kryzysie, ale kapitan reprezentacji Polski przywrócił mu blask jednego z najlepszych klubów świata. Robert Lewandowski, to przykład talentu, profesjonalisty i ciężkiej pracy. Polska dziękuje i życzy dalszych sukcesów" - czytamy.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach przeważają głosy oburzenia i dezaprobaty dla ruchu polityka. Komentujący zarzucają mu zwłaszcza jedno.

Dużej części internautów nie podoba się to, że polityk skomentował sportowy aspekt życia Lewandowskiego. Odbierają to jako "podpięcie się" pod nośny temat. "Od kiedy jesteś kibic? Przez ostatnie 10 lat jakoś cisza. Fajnie się ogrzać czyimś blaskiem", "Podczepianie się pod sportowca na oficjalnym politycznym koncie", "Niesamowite jak szybko z 'zagrożenia dla dzieci i polskiej szkoły' można się przełączyć na eksperta od futbolu", "Wara od Roberta z polityką" - piszą komentujący.

Sam "Lewy" w politykę publicznie się nie angażuje. Gdy w jednym z wywiadów Bogdan Rymanowski zapytał go, czy chciałby kiedyś zostać prezydentem Polski, odpowiedział bardzo stanowczo. "O nie. Polityka to w ogóle. Nie umiem kłamać... aż tak" - śmiał się.

To nie jest dla mnie. Zawsze chciałem być niezależny. Wiem, że to jest ciężkie słowo. W piłce też jest dużo polityki i ja nie umiem tak czarować, nie umiem opowiadać, obiecywać

I od razu wrócił do tematu, który dziennikarz w tej samej rozmowie poruszył wcześniej - objęcia prezesury w Polskim Związku Piłki Nożnej.

"Pytałeś wcześniej, czy chciałbym być prezesem PZPN. Nie. Dlatego że nie potrafiłbym się dogadać z osobami. Nie wiedziałbym, jak rozmawiać w ich języku. Ja zbyt profesjonalnie bym do tego podchodził. A to niestety, czasami trzeba z prostotą. Może za 10 lub 15 lat się tego nauczę. Chyba też tego trochę nie rozumiem, że przez proste rzeczy ktoś później sprawuje władzę, albo jest odpowiedzialny za tak ważny aspekt i sport jakim jest piłka nożna -" - uciął wówczas Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou

Przemysław Czarnek

