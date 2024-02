Czarne chmury nad Lewandowskim w Barcelonie? Media nie mają wątpliwości

Nie tak piłkarze klubu FC Barcelona wyobrażali sobie rywalizację w sezonie 2023/2024. Po zdobyciu m.in. mistrzostwa kraju i Superpucharu Hiszpanii podopieczni Xaviego Hernandeza mieli nadzieję, że uda im się powtórzyć osiągnięcia z poprzedniego sezonu. Panowie jednak szybko przekonali się, że obrona wszystkich zdobytych tytułów nie będzie dla nich łatwym zadaniem. Widać to m.in. do wynikach "Dumy Katalonii" w hiszpańskiej ekstraklasie. "Blaugrana" po 25 kolejkach rozgrywek La Liga znajduje się bowiem na trzecim miejscu w tabeli, a do liderującego Realu Madryt traci zaledwie, albo raczej "aż" osiem punktów.