Córki ruszyły do Lewandowskiego. A z nimi Anna. Poruszające sceny

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski został pożegnany przez kibiców FC Barcelona na Camp Nou jak prawdziwa legenda. Wyjątkowe sceny miały miejsce na murawie nie tylko, gdy polski napastnik schodził z murawy, ale i tuż po zakończeniu spotkania z Realem Betis. Do 37-latka - który wygłosił oficjalne przemówienie - dołączyli wówczas jego najbliżsi - żona Anna Lewandowska i córki Klara oraz Laura. To były poruszające sceny, puentujące ostatnie cztery lata kariery kapitana reprezentacji Polski.

Cała rodzina towarzyszyła Robertowi Lewandowskiemu w pożegnaniu z FC Barcelona na Camp NouEleven SportsEleven Sports

W ostatnim w tym sezonie meczu domowym FC Barcelona ograła na Camp Nou Real Betis 3:1. Niestety, żadnej z bramek dla "Dumy Katalonii" nie zdobył Robert Lewandowski, który rozegrał 84 minuty. To jednak nie mogło zepsuć wyjątkowej chwili, w której cały stadion żegnał swoją klubową legendę.

Od momentu, w którym polski napastnik opuścił boisko, z trybun raz po raz niosły się chóralne okrzyki, fetujące 37-latka. A po końcowym gwizdku sędziego "Lewy" wyszedł na sam środek, by móc po raz ostatni pożegnać się z fanami, którzy pokochali go szczerym sercem.

W tej wyjątkowej chwili dołączyły do niego najważniejsze kobiety jego życia - żona Anna Lewandowska i towarzyszące jej córki Klara oraz Laura. Nasz napastnik czule uściskał swoją ukochaną i ucałował obie dziewczynki, które nagle znalazły się w centrum wydarzeń.

To był doprawdy poruszający widok, który tylko wzmógł ładunek emocjonalny i tak przecież pełnej wzruszeń transmisji.

Emocjom dał się ponieść także Robert Lewandowski. Już wtedy, gdy schodził z murawy, w jego oczach pojawiły się łzy.

W kluczowym momencie reprezentant Polski zapanował jednak nad wszelkimi targającymi nim odczuciami, z wielką klasą wygłaszając przemówienie, którym pożegnał się z kibicami FC Barcelona.

- Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. (...) Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - powiedział do mikrofonu Robert Lewandowski, honorowany przez fanów mistrza Hiszpanii.

