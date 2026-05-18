W ostatnim w tym sezonie meczu domowym FC Barcelona ograła na Camp Nou Real Betis 3:1. Niestety, żadnej z bramek dla "Dumy Katalonii" nie zdobył Robert Lewandowski, który rozegrał 84 minuty. To jednak nie mogło zepsuć wyjątkowej chwili, w której cały stadion żegnał swoją klubową legendę.

Od momentu, w którym polski napastnik opuścił boisko, z trybun raz po raz niosły się chóralne okrzyki, fetujące 37-latka. A po końcowym gwizdku sędziego "Lewy" wyszedł na sam środek, by móc po raz ostatni pożegnać się z fanami, którzy pokochali go szczerym sercem.

W tej wyjątkowej chwili dołączyły do niego najważniejsze kobiety jego życia - żona Anna Lewandowska i towarzyszące jej córki Klara oraz Laura. Nasz napastnik czule uściskał swoją ukochaną i ucałował obie dziewczynki, które nagle znalazły się w centrum wydarzeń.

To był doprawdy poruszający widok, który tylko wzmógł ładunek emocjonalny i tak przecież pełnej wzruszeń transmisji.

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona. Żona i córki u jego boku

Emocjom dał się ponieść także Robert Lewandowski. Już wtedy, gdy schodził z murawy, w jego oczach pojawiły się łzy.

W kluczowym momencie reprezentant Polski zapanował jednak nad wszelkimi targającymi nim odczuciami, z wielką klasą wygłaszając przemówienie, którym pożegnał się z kibicami FC Barcelona.

- Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. (...) Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - powiedział do mikrofonu Robert Lewandowski, honorowany przez fanów mistrza Hiszpanii.

