Córka Roberta Lewandowskiego w akcji na PGE Narodowym. Wyjątkowy moment

Robert Lewandowski po ostatnich wyczynach w barwach FC Barcelona wrócił z rodziną do kraju. 35-latek dołączył do kadry narodowej i rozpoczął przygotowania do baraży. Pierwszym rywalem naszych Orłów jest Estonia. Mecz rozpoczął się we czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Wsparciem dla naszych graczy są nie tylko kibice, ale również ich bliscy.