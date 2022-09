W życiu Roberta Lewandowskiego układa się ostatnio niemal doskonale. Od tygodni spełnia marzenie o grze w lidze hiszpańskiej i szybko stał się bardzo ważnym ogniwem drużyny prowadzonej przez Xaviego. "Jest wspaniałym, wspaniałym, wspaniałym po pięciokroć wspaniałym transferem" - ocenił niedawno Manuel Estiarte , bliski współpracownik Pepa Guardioli.

Świetna forma polskiego napastnika przekłada się na jego popularność wśród kibiców. Ci prawie nie dają mu spokoju i wykorzystują każdą okazję, by choć spróbować zamienić parę słów z piłkarzem. Ostatnio - kiedy wrócił ze zgrupowani kadry do Barcelony - został otoczony przez fanów już na lotnisku . Na jednym z nagrań, które trafiło do mediów, widać, jak jeden z kibiców przekroczył granicę, szarpiąc Lewandowskiego za plecak.

Jednak kłopot z natarczywymi kibicami to niejedyne zmartwienie "Lewego". Jego żona poinformowała o kłopotach zdrowotnych córki . Są nowe wieści w tej sprawie.

Odtworzyła filmik z gwizdkiem. Teraz Lewandowska zaprasza ją na swój obóz

Córka Roberta i Anny Lewandowskich trafiła do szpitala. Jaki jest stan jej zdrowia?

"Jako ambasadorka programu SKS miałam dziś wspierać aktywność fizyczną dzieci na warszawskim Torwarze. Ale niestety los pokrzyżował nasze plany... To była ciężka doba. Na szczęście już wracamy do zdrowia" - przekazała niedawno Anna Lewandowska na Instagramie i pokazała fotkę ze szpitalnym łóżkiem w tle.

Teraz żona piłkarza Barcelony i reprezentacji Polski opublikowała nową fotografię z dwoma córkami. Okazuje się, że rodzina jest już w domu w komplecie, a stan dziecka poprawia się. Anna uspokoiła fanów: "Dziękuję za troskę. Już jest dobrze" - wyjaśniła.

Sytuacja zdrowotna uspokoiła się na tyle, że razem z mężem zorganizowała aktywny relaks we dwoje. Wybrali się na wspólną przejażdżkę po okolicy. Było całkiem romantycznie - razem obejrzeli zachód słońca i cieszyli się swoją obecnością.

Później naszło ich na wspomnienia. Odkopali stare fotki, które "Lewa" opublikowała w sieci. "Pamiętacie czasy, gdy zdjęcia robiło się tradycyjnym aparatem? My właśnie taki odszukaliśmy. To dopiero był fun" - zaanonsowała galerię.

Tak Anna Lewandowska spędziła weekend w Polsce. Rozczulające fotki

