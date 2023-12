FC Barcelona pokonała w niedzielny wieczór na Stadionie Olimpijskim Atletico Madryt 1:0. Jedyną bramkę strzelił Joao Felix, który jest wypożyczony do "Dumy Katalonii" właśnie z obozu "Los Colchoneros". Robert Lewandowski nie zanotował dobrego występu, co rzecz jasna odnotowały hiszpańskie i światowe media. Polak otrzymał słabe noty za szlagier 15. kolejki. "Jego niezdolność do wykorzystywania szans staje się coraz większym problemem" - czytamy.