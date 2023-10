Coraz trudniejsza sytuacja Lewandowskiego. Sprawa się komplikuje

Robert Lewandowski ciągle leczy kontuzję i opuszcza kolejne spotkania w lidze hiszpańskiej, co wykorzystują jego rywale w walce o koroną króla strzelców. Polak broni tego trofeum, ale na razie na koncie ma pięć bramek i właśnie spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji snajperów. Co więcej, tyle samo trafień co Lewandowski ma aż siedmiu zawodników. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w klasyfikacji Złotego Buta.