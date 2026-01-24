Coraz głośniej o transferze Lewandowskiego. Tylko II liga. Ale klub z ambicjami

To ma być totalna ofensywa. Zaraz po zakończeniu finałów MŚ kluby z Saudi Pro League zamierzają wydać gigantyczne pieniądze na zatrudnienie piłkarzy mających w Europie status gwiazdorski. Przygotowano listę 50 nazwisk.

Znalazł się na niej Robert Lewandowski, który po zakończeniu obecnego sezonu może pożegnać się z Barceloną. Arabskie zespoły starają się o Polaka gorliwie nie od wczoraj. Nieoczekiwanie do gry wszedł nawet... jeden z II-ligowców.

Robert Lewandowski na rozdrożu. W Arabii Saudyjskie czekają na niego trzy opcje. Jedna cokolwiek osobliwa

O saudyjskiej wizji szeroko informuje Ben Jacobs, ekspert rynku transferowego, na co dzień dziennikarz serwisu talkSPORT. Jego zdaniem ofertę dla Lewandowskiego przygotowały Al-Ittihad i Al-Shabab. Ale nieoczekiwanie pojawia się w tym wyścigu również trzeci gracz - chodzi o Al-Diriyah, klub występujący obecnie w II lidze.

"Kompetentne źródła saudyjskie jasno dały do zrozumienia, że Diriyah otrzyma znaczny budżet, jeśli awansuje do Saudi Pro League, ze względu na wagę projektu, który wykracza daleko poza piłkę nożną" - donosi Jacobs

Kto oprócz Lewandowskiego znalazł się na radarze Saudyjczyków? Tamtejsze kluby zagięły parol m.in. na Viniciusa Juniora, Mohameda Salaha, Casemiro i Bruno Ferndandesa. W komplecie są młodsi od Polaka.

Kapitan reprezentacji Polski w sierpniu skończy 38 lat. Mimo to nadal jest snajperem pożądanym - nie tylko na Półwyspie Arabskim, ale również we Włoszech, w Turcji i w amerykańskiej MLS.

Najchętniej zostałby w Barcelonie na piąty sezon. Na razie nic nie zapowiada jednak, by strony miały dojść do porozumienia w sprawie prolongaty umowy. Obecny kontrakt Lewandowskiego wygasa 30 czerwca tego roku.

