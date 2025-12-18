Partner merytoryczny: Eleven Sports

Coraz głośniej o nowym klubie Lewandowskiego. Znakomity wybór. Tu albo nigdzie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Z początku ta informacja wyglądała jak jedna z wielu mało znaczących. Okazuje się jednak, że wizja przeprowadzki Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jest opcją całkiem realną. Najwcześniej do zmiany barw może dojść najbliższego lata - Nie chcę wchodzić w głowę Roberta i mówić mu, co jest dla niego dobre lub złe, ale to byłby bardzo dobry koniec kariery. Jeśli chodzi o jego markę i wizerunek, tego największego rynku jeszcze nie podbił - zauważa w rozmowie z WP Sportowe Fakty Janusz Michalik, były reprezentant USA.

Piłkarz w stroju FC Barcelony odbija głową żółto-fioletową piłkę podczas meczu, w tle rozmyta widownia stadionu.
Robert LewandowskiJose BretonEast News

Obecna sytuacja Roberta Lewandowskiego jest klarowna, choć na pewno nie do końca komfortowa dla samego piłkarza. Do końca sezonu pozostaje zawodnikiem Barcelony. Co stanie się jednak po 30 czerwca 2026 roku?

Wykluczona jest tylko jedna opcja. "Lewy" na pewno nie zakończy kariery. Będzie ją kontynuował w zespole z Camp Nou albo opuści Hiszpanię. Gdyby mógł decydować sam, bez wahania wybrałby wariant numer jeden.

Robert Lewandowski na radarze Chicago Fire. MLS atrakcyjnym kierunkiem? "To byłby bardzo dobry koniec kariery"

Jeśli Barcelona nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z Polakiem, rozpocznie się zaciekły wyścig o angaż piłkarza, który latem przyszłego roku skończy 38 lat. Serie A, Arabia Saudyjska, amerykańska MLS - to najbardziej prawdopodobne kierunki emigracji.

- Milan to oczywiście znacznie większa marka sportowa niż Chicago Fire, ale w tym wieku patrzyłbym szerzej. Pod względem potencjału marketingowego żaden kraj nie ma podjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to byłby fajny koniec kariery. Temat ze strony Chicago istnieje i nie jest wyssany z palca - zapewnia w rozmowie z WP SportoweFakty były reprezentant USA, urodzony w Chorzowie Janusz Michalik.

Informację o zainteresowaniu Lewandowskim ze strony klubu z Chicago podał korespondent BBC. Z początku news nie robił w mediach furory. Z każdym dniem nabiera jednak potencjału.

    - Nie chcę wchodzić w głowę Roberta i mówić mu, co jest dla niego dobre lub złe, ale to byłby bardzo dobry koniec kariery - podkreśla jeszcze raz Michalik. - Jeśli chodzi o jego markę i wizerunek, tego największego rynku jeszcze nie podbił.

    - A będąc na takim samym poziomie strzeleckim jak najlepsi na świecie, czyli Leo Messi i Cristiano Ronaldo, mógłby właśnie tam rozpocząć następną karierę - dodaje.

    W bieżącym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał w barwach "Blaugrany" 17 spotkań, zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty. Wtajemniczeni twierdzą, że jest już po wstępnych rozmowach z amerykańskim klubem.

      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiANDER GILLENEAAFPAFP
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
      Robert Lewandowski Bradley CollyerEast News

