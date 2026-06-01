Coraz bliżej transferu Lewandowskiego, nagle zwrot akcji. Padł sensacyjny kierunek

Od kilku miesięcy przyszłość Robert Lewandowski budziła wiele spekulacji. Jego umowa z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, jednak przez długi czas nie pojawiały się żadne informacje dotyczące jej ewentualnego przedłużenia.

Przełom ws. Polaka nastąpił w połowie maja. Wówczas Lewandowski oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 opuści Barcelonę. Ten ruch wywołał niemałe poruszenie w świecie futbolu. Wielu kibiców z całego świata zastanawiało się, który klub pozyska bowiem kapitana reprezentacji Polski.

W ostatnich kilkunastu dniach pojawiały się doniesienia z przeróżnych stron świata. Zainteresowanie usługami 37-latka miały wyrażać ekipy z: USA, Włoch czy Arabii Saudyjskiej. Wciąż brakowało jednak informacji o konkretnych działaniach, mających na celi zakontraktowanie Lewandowskiego.

Lewandowski zagra w... Turcji? Polak otrzymał konkretną ofertę

W końcu i w tej kwestii doczekaliśmy się przełomu. Nadszedł on jednak z dość nieoczekiwanej strony. Robert Lewandowski miał bowiem otrzymać ofertę przenosin do... Turcji.

O całej sytuacji poinformowały tamtejsze media. Jeden z tureckich gigantów - Fenerbahce - skupia się na sprowadzeniu klasowego napastnika, który odmieni oblicze ekipy. Pierwszą opcją, rozważaną przez Hakana Safiego (głównego kandydata w nadchodzących wyborach na prezydenta Fenerbahce) miał być Serhou Guirassy. Działacz już jakiś czas temu miał się nawet spotkać z gwinejskim napastnikiem. Safia posiada jednak konkretną opcję zapasową.

- Drugim celem kandydata na prezydenta Fenerbahce jest światowej sławy strzelec Robert Lewandowski. Dowiedziano się, że administracja Safiego złożyła oficjalną ofertę za polskiego gwiazdora, którego kontrakt z Barceloną powoli wygasa. Oczekuje się, że 37-letni piłkarz podejmie decyzję o swojej przyszłości w najbliższych dniach. Dowiedziono się także, że Lewandowski chce dwuletniego kontraktu - piszą dziennikarze portalu "Sabah".

Dotychczas w kontekście przenosin Lewandowskiego niewiele mówiło się o Turcji. Niemniej, byłoby to dość interesujące rozwiązanie. Tamtejsza ekstraklasa cieszy się dobrą opinią na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, pozwoliłoby to kapitanowi reprezentacji Polski na pozostanie w świecie poważnego europejskiego futbolu.

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Kibice Fenerbahce AA/ABACA Newspix.pl

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News





''Wydarzenia'': Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oferta na 90 mln Euro na stole Polsat News