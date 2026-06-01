Coraz bliżej transferu Lewandowskiego, nagle zwrot akcji. Padł sensacyjny kierunek
Wszyscy kibice czekają z zapartym tchem na kolejny rozdział w karierze Lewandowskiego. Końcem czerwca napastnik z kraju nad Wisłą oficjalnie opuści bowiem szeregi Barcelony. W ostatnim czasie pojawiały się przeróżne doniesienia ws. klubów, które są zainteresowane pozyskaniem 37-latka. Brakowało jednak wiadomości o podjęciu konkretnych rozmów z piłkarzem. Te napłynęły... z dość nieoczekiwanego kierunku.
Od kilku miesięcy przyszłość Robert Lewandowski budziła wiele spekulacji. Jego umowa z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, jednak przez długi czas nie pojawiały się żadne informacje dotyczące jej ewentualnego przedłużenia.
Przełom ws. Polaka nastąpił w połowie maja. Wówczas Lewandowski oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 opuści Barcelonę. Ten ruch wywołał niemałe poruszenie w świecie futbolu. Wielu kibiców z całego świata zastanawiało się, który klub pozyska bowiem kapitana reprezentacji Polski.
W ostatnich kilkunastu dniach pojawiały się doniesienia z przeróżnych stron świata. Zainteresowanie usługami 37-latka miały wyrażać ekipy z: USA, Włoch czy Arabii Saudyjskiej. Wciąż brakowało jednak informacji o konkretnych działaniach, mających na celi zakontraktowanie Lewandowskiego.
Lewandowski zagra w... Turcji? Polak otrzymał konkretną ofertę
W końcu i w tej kwestii doczekaliśmy się przełomu. Nadszedł on jednak z dość nieoczekiwanej strony. Robert Lewandowski miał bowiem otrzymać ofertę przenosin do... Turcji.
O całej sytuacji poinformowały tamtejsze media. Jeden z tureckich gigantów - Fenerbahce - skupia się na sprowadzeniu klasowego napastnika, który odmieni oblicze ekipy. Pierwszą opcją, rozważaną przez Hakana Safiego (głównego kandydata w nadchodzących wyborach na prezydenta Fenerbahce) miał być Serhou Guirassy. Działacz już jakiś czas temu miał się nawet spotkać z gwinejskim napastnikiem. Safia posiada jednak konkretną opcję zapasową.
- Drugim celem kandydata na prezydenta Fenerbahce jest światowej sławy strzelec Robert Lewandowski. Dowiedziano się, że administracja Safiego złożyła oficjalną ofertę za polskiego gwiazdora, którego kontrakt z Barceloną powoli wygasa. Oczekuje się, że 37-letni piłkarz podejmie decyzję o swojej przyszłości w najbliższych dniach. Dowiedziono się także, że Lewandowski chce dwuletniego kontraktu - piszą dziennikarze portalu "Sabah".
Dotychczas w kontekście przenosin Lewandowskiego niewiele mówiło się o Turcji. Niemniej, byłoby to dość interesujące rozwiązanie. Tamtejsza ekstraklasa cieszy się dobrą opinią na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, pozwoliłoby to kapitanowi reprezentacji Polski na pozostanie w świecie poważnego europejskiego futbolu.