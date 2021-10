Co ze Złotą Piłką? Niepokojące słowa ws. "Lewego"

Włoski szkoleniowiec ostatnie dni spędził na analizie gry francuskiego snajpera. Jego Szachtar Donieck zmierzy się bowiem we wtorek w Lidze Mistrzów z Realem Madryt.



Z tej okazji De Zerbi udzielił wywiadu hiszpańskiej "Marce", a podczas rozmowy poruszony został temat Złotej Piłki.

42-latek został zapytany wprost o to, czy wręczyłby to trofeum Benzemie. - Zdecydowanie. Dla mnie to od lat najlepszy napastnik na świecie - stwierdził.



- Czy jest lepszy od Lewandowskiego? Według mnie tak. Widzę minimalną korzyść na rzecz Karima - dodał.

Zdjęcie Studio Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 / interia / materiały prasowe

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski zgarnie upragnioną nagrodę?

Laureata Złotej Piłki poznamy 29 listopada podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu po głosowaniu, w którym wezmą udział dziennikarze sportowi oraz trenerzy i kapitanowie reprezentacji.



Lewandowski przed rokiem był murowanym faworytem do zwycięstwa w plebiscycie, lecz z powodu pandemii koronawirusa został on odwołany.

Reklama

W tym roku jednak Polak także ma szansę na triumf. Tak uważa między innymi jeden z głównych rywali "Lewego" - Leo Messi.



Czytaj także: Złota Piłka dla Lewandowskiego? Messi zabrał głos



TB