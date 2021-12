Choć to Leo Messi zgarnął tegoroczną Złotą Piłkę, wielu ekspertów uważa, że to Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata.

Potwierdza to plebiscyt zorganizowany przez "The Guardian", w którym głosujący już drugi rok z rzędu orzekli, że to "Lewy" jest obecnie numerem jeden.

Robert Lewandowski piłkarzem roku według "The Guardian"

Nasz reprezentant wyprzedził w głosowaniu wspomnianego już Messiego oraz Mohameda Salaha.

- Polak jest pierwszym piłkarzem, który obronił pierwsze miejsce od czasów Messiego z 2013 roku. Polak znalazł się na liście każdego z głosujących, a 115 z 219 postawiło go na pierwszym miejscu. Nie ma w tym niespodzianki. Jego popisy strzeleckie wciąż przeczą logice - czytamy w podsumowaniu formy Lewandowskiego.

Najlepsi piłkarze świata w rankingu "The Guardian":

1. Robert Lewandowski



2. Leo Messi



3. Mohamed Salah



4. Karim Benzema



5. Jorginho



6. Kylian Mbappe



7. Erling Haaland



8. Cristiano Ronaldo



9. N'Golo Kante



10. Kevin De Bruyne