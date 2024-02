Co za wieści o Lewandowskim, nie mają złudzeń. Wymowny ruch Polaka

I choć Big Data mówi Xaviemu, że zespół gra bardzo dobrze, lecz w drużynie szwankuje wykończenie, to okazuje się, że Robert Lewandowski wrócił wtedy, gdy był najbardziej potrzebny. Nie wiemy, co by powiedziałoby to narzędzie, gdyby Lewandowski nie strzelił czterech goli w trzech ostatnich meczach. Ale chodzi nie tylko to: prawdziwa - nie sztuczna - inteligencja pokazała nam bardziej wiodącego Lewandowskiego, w którym jest więcej z lidera, przez którego motywowany jest Pau Cubarsi, który rozmawia z Frenkiem De Jongiem, by poprawić grę drużyny

~ pisze "Sport"