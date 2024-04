Co za wieści dla Barcelony po golu Lewandowskiego. Bolesny cios blisko, Bayern już czeka

W poniedziałkowym meczu La Liga FC Barcelona pokonała Valencię 4:2, a bohaterem ekipy Xaviego Hernandeza został Robert Lewandowski, który skompletował hat-tricka. Po spotkaniu katalońska prasa przedstawiła zaskakujące wieści dotyczące reprezentanta Polski. Okazuje się, że jeśli 35-latek strzeli w tym sezonie jeszcze trzy gole, Barcelona będzie musiała sporo za to zapłacić, co może stanowić bolesny cios dla klubowego skarbca.. A Bayern Monachium już tylko na to czeka.