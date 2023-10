Co za wieści, Barcelona znalazła "klon Lewandowskiego". Ma zastąpić Polaka

Katalońskie media ogłaszają, że FC Barcelona znalazła nie tyle następcę, co... klon Roberta Lewandowskiego. Co więcej, wychował się on w szkółce "Dumy Katalonii". Marc Guiu - bo o nim mowa - został już dostrzeżony przez trenera Xaviego Hernandeza. A dziennikarze na Półwyspie Iberyjskim są pewni, że może on niebawem otrzymać szansę występu w pierwszej drużynie mistrza Hiszpanii, a przyszłości zastąpić Roberta Lewandowskiego.