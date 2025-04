Co za widok, najpierw zwycięstwo, a potem to. Szczęsny świętuje z Lewandowskim

Ze stanu 1:3 w sobotę wróciła FC Barcelona w meczu z Celtą Vigo. Ostatecznie po skutecznie wykonanym przez Raphinhe rzucie karnym w doliczonym czasie gry "Duma Katalonii" wygrała 4:3 . Dzięki temu Barcelona zdobyła kolejne punkty, szczególnie ważne w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Był to już wystarczający powód, aby móc świętować .

O całym zajściu w mediach społecznościowych pochwaliła się Anna Lewandowska, która umieściła "Instagram story". Na jednym ze zdjęć widnieje ona wraz ze Szczęsnym. Co ciekawe ma on na sobie sombrero, czyli kapelusz z szerokim rondem. Widać na nim napis "Fumador", co w języku hiszpańskim oznacza słowo "palący".