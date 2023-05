Co za wiadomość dla Lewandowskiego. Polak "zdegraduje" Messiego. "Bez precedensu"

Mam świadomość tego, co oznacza Messi dla Barcelony. Kiedy myślisz Barcelona, to mówisz Messi, a gdy myślisz Messi, to mówisz Barca. Wiem też jaką wartość Leo wniósłby do naszej drużyny - nie tylko na boisku, ale i dla całego klubu

~ przekonywał jednak Robert Lewandowski w rozmowie z Interią