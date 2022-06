Co za wiadomość dla Lewandowskiego! Bayern dopina szczegóły hitu

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Na piłkarskim rynku transferowym tworzy się efekt domina, który może otworzyć drogę do transferu Roberta Lewandowskiego! Darwin Nunez został już sprzedany do Liverpoolu, z którego do Bayernu Monachium ma trafić Sadio Mane. Jak zakończy się sprawa kapitana reprezentacji Polski?

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP