Sytuacja Roberta Lewandowskiego w ostatnich miesiącach w Barcelonie nie należy do najlepszych. Polski napastnik nie przeżywa zapaści strzeleckiej (8 goli w 16 meczach tego sezonu dla "Dumy Katalonii"), ale jego boiskowa decyzyjność, kontrola piłki czy wymiana jej na małej przestrzeni wyraźnie się pogorszyła. W ostatnich meczach dało się odczuć, że były snajper Bayernu Monachium jest w pewnym stopniu jak ciało obce , którego pozostali zawodnicy unikają. Pytanie, czy to przypadek, czy kwestia zmniejszającego się zaufania.

Musimy go bardziej "żywić" na boisku, szukać go bardziej. Przygotować zespół tak, by mógł wykończyć akcję. To kwestia czasu

Xavi Hernandez: "Robert Lewandowski jest jak robot"

- Robert jest maszyną. Nigdy nie przestaje pracować i wierzyć w progres. Każdego dnia doskonali się. Jest jak robot. Trenuje, trenuje... Będzie strzelał gole. To Lewandowski, to nasz najlepszy zawodnik z ataku. Nie mamy żadnych wątpliwości. Piłkarze przechodzą różne serie, ale dwa mecze temu przecież strzelił dwa gole. Nie martwię się o to, lecz o to, byśmy byli bardziej efektywni jako zespół. To właśnie musimy poprawić - powiedział, cytowany przez "Sport".