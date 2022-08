Na taką chwilę warto czekać! W swoim debiucie w La Liga Robert Lewandowski nie zdołał trafić do siatki , lecz już w drugiej kolejce "nadrobił zaległości". W niedzielnym meczu z Realem Sociedad reprezentant Polski zanotował dublet, zdobywają tytuł najlepszego piłkarza całego spotkania . W ten sposób sprawił sobie wyjątkowy prezent na 34. urodziny.

Po spotkaniu postawę Roberta Lewandowskiego docenił trener FC Barcelona - Xavi Hernandez. Hiszpan pochwalił naszego kadrowicza nie tylko za dwie zdobyte bramki, ale przede wszystkim za to, czego nie widać podczas rozgrywanych spotkań.

Real Sociedad - FC Barcelona. Robert Lewandowski chwalony przez Xaviego po meczu

- Poza tym, co wszyscy widzą, Robert Lewandowski wnosi do drużyny wiele innych rzeczy. Ma wiele zdolności przywódczych i dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Jest wzorem i spektakularnym piłkarzem. To naturalny lider, zawodnik na teraz i na przyszłość - powiedział Xavi, komplementując Roberta Lewandowskiego.

Zadowolenia po meczy Barcelony z Realem Sociedad nie krył także sam Polak. - Na pewno jestem zadowolony i na pewno dumny ze zwycięstwa i pierwszych ligowych bramek dla Barcelony - przyznał "Lewy" w rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sport. - Jest to na pewno świetne uczucie. W pierwszej połowie nie wyglądało to idealnie, ale w drugiej wrzuciliśmy ten drugi bieg i stworzyliśmy dużo więcej sytuacji - dodał.