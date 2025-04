Co za słowa Anny Lewandowskiej. Wyjawiła prawdę o mężu

"Lewa" od wielu już lat oprócz prowadzenia biznesów organizuje także wyjątkowe eventy, podczas których ludzie mogą trenował u jej boku i pozyskać wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Pod koniec marca Anna i jej healthy team pojawili się w Londynie, gdzie odbyła się kolejna już edycja "Healthy Day". Po zakończeniu eventu w stolicy Wielkiej Brytanii małżonka Roberta Lewandowskiego wraz ze swoimi współpracownikami przeniosła się do Polski. W sobotę 5 kwietnia w KGHM Ślęza Arena we Wrocławiu odbył się bowiem dokładnie taki sam event.

Anna Lewandowska szczerze o mężu. Wskazała, co ich różni

Jeszcze przed rozpoczęciem treningu Anna Lewandowska porozmawiała z obecnymi na evencie ludźmi. W trakcie tej konwersacji trenerka fitness poruszyła temat wykonywania czynności w pojedynkę. Jak przyznała, ona sama nie lubi robić rzeczy sama i lubi otaczać się ludźmi. Nagle 36-latka wspomniała o swoim mężu. "To mnie różni z moim mężem. On ma kontakt pięcioma osobami, a ja pięćdziesięcioma" - ujawniła, cytowana przez portal Plotek.

W podobnym tonie o mężu Lewandowska wypowiadała się ostatnio w wywiadzie dla magazynu "Elle". Przyznała ona, wówczas, że są oni swoimi kompletnymi przeciwieństwami, a zamieszkanie w Hiszpanii pomogło im odnaleźć balans. "Jesteśmy z Robertem różni. On jest skupiony na jednym celu, ja na stu mniejszych. On jest introwertykiem, a ja ekstrawertyczką. On lubi być w domu, a ja kocham ludzi, cieszy mnie plaża, życie nad morzem. I właśnie tu, w Barcelonie, znaleźliśmy balans - wszystkie te różnice między nami da się pogodzić, nikt nie musi rezygnować z tego, co dla niego ważne" - wyznała.