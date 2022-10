Co za propozycja dla Lewandowskiej! Skomentuje mecz męża ze znanym ekspertem?

- Robert mnie kiedyś zapytał, za co go szanuje i jestem mu wdzięczna, "Ania, gdzie ty byś chciała mieszkać?". Moje zdanie było dosyć ważne, gdybym powiedziała, że nie chce do Hiszpanii, to byśmy pewnie tutaj nie byli. Liczył się z moim zdaniem - powiedziała żona Roberta Lewandowskiego.

Real - Barca. El Clasico w Eleven Sports 1

Lewandowska zapewniła jednak, że zawsze wspierałaby kapitana polskiej reprezentacji - Zawsze mu mówiłam, że gdzie będzie grał, to ja tam pojadę. Był taki moment, że wydawało się, że transfer do Barcelony "nie pyknie". Wszystko było niewiadomą - zdradziła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruch Chorzów - Arka Gdynia 2-4. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

- Skomentowała byś ze mną mecz ligi hiszpańskiej? - zapytał w pewnym momencie Mateusz Święcicki z Eleven Sports. Jego propozycja nie spotkała się z odmową - Jestem perfekcjonistką, musiałabym się do tego naprawdę dobrze przygotować. Może kiedyś - odpowiedziała.

Reklama