Co za bramki Roberta Lewandowskiego. Znowu błysnął, FC Barcelona zachwycona

Bilans Roberta Lewandowskiego w sezonie klubowym 2025/26 wygląda w tej chwili następująco: 341 minut, 8 meczów, 4 gole. We wrześniu Polak strzelił dublet przeciwko Valencii oraz trafiał po razie z Realem Oviedo i Realem Sociedad. 341 podzielone na 8 daje niecałe 43 - średnio więc nasz rodak spędzał na boisku mniej niż połowę spotkania. W sierpniu był powoli wprowadzany do rytmu po urazie, nie uzbierał wtedy w LaLiga nawet pół godziny.

Dziewiąty miesiąc tego roku pokazał natomiast, jak będzie wyglądać kwestia jego rotacji w tej kampanii. Mówili o tym i Jan Urban, i Hansi Flick. By wydobyć najlepszą wersję "RL9", będą mu dawali więcej odpoczywać. W ostatnich dwóch starciach granych w środku tygodnia otrzymał od niemieckiego szkoleniowca 25 i 18 minut - odpowiednio z Oviedo i Paris Saint-Germain. Urosła rola w zespole Ferrana Torresa.

"Lewy" trafia do siatki obecnie przeciętnie co 85 minut. To bardzo dobry wynik, ale krótsza gra może mu nawet pomóc w budowaniu tej statystyki. Przypomina się sezon 2016/17 i rola jokera z ławki rezerwowych Alvaro Moraty w Realu Madryt. Hiszpan regularnie wchodził za Karima Benzemę. Radził sobie tak dobrze, że ugrał 15 trafień w LaLiga, średnio jedno co 88 minut. Oczywiście sytuacja Lewandowskiego będzie znacznie inna, jego status w zespole jest dużo wyższy.

Robert Lewandowski skuteczny na treningu. Bardzo dobre strzały Polaka

Jeśli piątek był reprezentatywną próbką możliwości 37-latka, to kibice póki co mogą spać spokojnie. FC Barcelona wrzuciła na X nagrania z treningu. Pokazują pięć goli kapitana naszej kadry. Pierwszy to uderzenie niemal w samo okienko, drugi - spokojnie wykończenie lewą nogą z wcześniejszym przyjęciem, trzeci - dobre uderzenie głową, piłka poleciała tuż przy słupku, czwarty - piętka, stał tyłem do bramki, a piąty - ładna podcinka z bliskiej odległości.

"Blaugrana" regularnie chwali się w mediach społecznościowych bramkostrzelnością Lewandowskiego. Tak też było we wrześniu.

Mistrzów Hiszpanii w sobotę czeka kolejny trening, odbędzie się też konferencja prasowa Hansiego Flicka. W niedzielę o 16:15 jego podopieczni zagrają na wyjeździe z Sevillą.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

W dniu swoich 34. urodzin Robert Lewandowski strzelił premierowego gola w barwach FC Barcelony Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP