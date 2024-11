Celta - Barcelona. To duże osłabienie "Dumy Katalonii"

To bardzo duże osłabienie, bo Yamal notuje świetny sezon. W 16 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił sześć goli i miał osiem asyst, jest więc bardzo ważnym graczem w układance Flicka.

- To bardzo ważny dla nas piłkarz, ale musimy się zaadaptować do tej sytuacji . Mamy ludzi, którzy mogą go zastąpić - mówił Niemiec na konferencji prasowej.

Nie powinno być natomiast problemu z Lewandowskim . Polak rozegrał pełne spotkanie w San Sebastian, ale potem zgłosił uraz pleców, przez co zabrakło go w spotkaniach "Biało-Czerwonych" z Portugalią i Szkocją , po których spadliśmy z dywizji A Ligi Narodów .

36-letni napastnik będzie jednak do dyspozycji w sobotę i może wystąpić od pierwszej minuty. To dobra wiadomość dla Flicka, który z graczy w ataku może w tym momencie liczyć tylko jeszcze na Raphinhę i Pau Victora .

Celta - Barcelona. Szykuje się duży powrót

Z kolei "Sport" widzi w pomocy trójkę: Casado, Pedr i Gavi , a Olmo ma grać wyżej. Gdyby tak się stało w przypadku Gaviego, to ten wróciłby do podstawowej jedenastki 369 dni po tym , jak doznał poważnej kontuzji w tracie meczu Hiszpanii z Gruzją.

Od jakiegoś czasu Flick wprowadza go do grania, ale do tej pory dawał mu niewiele minut. Przed spotkaniem z Celtą powiedział jednak na konferencji prasowej, że 20-letni pomocnik jest już gotowy do występu od pierwszej minuty.