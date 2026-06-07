Co z transferem Lewandowskiego? Wielki powrót po 8 latach. Już wszystko jasne

Fenerbahce wita ponownie w roli prezesa Aziza Yildirima. 73-letni biznesmen pokonał Hakana Safiego wyraźną różnica głosów: 17245 do 9927. Dla Roberta Lewandowskiego to dosyć ważna wiadomość.

Właśnie Safi obiecywał w kampanijnej gorączce sprowadzenie przed nowym sezonem kilku gwiazd. Oprócz "Lewego" w Stambule mieli się pojawić m.in. Luisa Suarez, Mason Greenwood i Hakan Calhanoglu.

Robert Lewandowski wciąż bez klubu. Kierunek turecki mocno traci na aktualności

Porażka Safiego oznacza najprawdopodobniej, że Lewandowski nie trafi do Super Lig. Yildirim ma zupełnie inną wizję odbudowania klubowej potęgi. Weteran z Polski nie znajduje w niej miejsca.

Zwycięzca wyścigu po władzę w Fenerbahce wraca do roli sternika po ośmiu latach przerwy. Jego poprzednia kadencja trwała aż dwie dekady i przypadała na okres 1998-2018. w tym czasie udało się sięgnąć po sześć tytułów mistrza kraju, a także dwukrotnie zdobyć Puchar i trzy razy Superpuchar Turcji.

- Gratuluję rywalowi. To decyzja naszej społeczności. Społeczność Fenerbahce lubi żyć przeszłością. Niech to będzie korzystne dla naszego klubu - powiedział nieco sarkastycznie Safi.

Co na to jego konkurent? - Zwycięzcą jest Fenerbahce - odparł krótko.

Wydarzenia ze Stambułu być może zamykają Lewandowskiemu jedną z opcji, ale tak naprawdę nie rozjaśniają jego obecnej sytuacji ani na jotę. Polak wciąż stoi na rozdrożu. Wiadomo tylko, że zamierza pograć w poważną piłkę jeszcze przez 2-3 sezony.

Gdzie blisko 38-letni snajper będzie kontynuował karierę? Wydaje się, że z lig europejskich realnym wariantem została już tylko Premier League. Potencjalni pracodawcy to Manchester United i londyńska Chelsea.

Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak wyprowadzka poza Stary Kontynent. Jeśli nie na Półwysep Arabski, to najpewniej do amerykańskiej MLS. Niewykluczone, że ta zagadka doczeka się rozwiązania dopiero po finałach MŚ.

Rozwiń

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski AFP





Ocena pracy Jana Urbana. Co zmieniło się w reprezentacji Polski? Polsat Sport