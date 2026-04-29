Co z reprezentacją? Lewandowski zdecydował. Kluczowa wiadomość dla Polaków

Kacper Dąderewicz

Spekulacje na temat przyszłości klubowej Roberta Lewandowskiego trwają. Tym razem Sique Rodríguez i Lluis Flaquer z "Cadena SER" informują, że polski napastnik ma w głowie pewien bardzo istotny priorytet, który będzie miał ogromne znaczenie dla jego ostatecznej decyzji. Ma to związek z reprezentacją Polski. Niebawem możemy być świadkami wielkiego transferu.

Robert Lewandowski w białej koszulce z orłem i maską ochronną, w tle piłkarze Barcelony cieszą się z gola.
Robert Lewandowski

W najnowszym artykule "Cadena SER" dotyczącym przyszłości Roberta Lewandowskiego czytamy, że sprawa powoli się wyjaśnia.

W tym momencie najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się być odejście Polaka z Barcelony. Na czele listy media podają dwa kierunki.

Pierwszym jest MLS, czyli Stany Zjednoczone. Drugi, ten bardziej prawdopodobny, To Arabia Saudyjska. - Przyszłość Roberta Lewandowskiego oddala się od Europy: MLS i Arabia zyskują na znaczeniu - czytamy już w tytule.

Według medialnych doniesień Robert Lewandowski ma podjąć decyzję bardzo ważną z perspektywy polskich kibiców. Według "Cadena SER" napastnik, decydując o swojej przyszłości klubowej, kieruje się głównie... reprezentacją Polski.

Dołączenie do klubu z Arabii Saudyjskiej może być w tym kontekście kluczowe. Polak nadal grałby na dość wysokim poziomie w lidze naszpikowanej dobrymi piłkarzami, ale za to dużo mniej obciążającej fizycznie.

Grając w Arabii Saudyjskiej, Lewandowski mógłby lepiej dysponować swoimi siłami i znaleźć energię na grę w reprezentacji Polski.

- Napastnik chce nadal grać dla reprezentacji Polski, a przykład Cristiano Ronaldo pokazuje mu, że może rywalizować poza Europą w słabszej lidze i wciąż być kluczowym zawodnikiem kadry - czytamy.

Według "Cadena SER" pozostanie w reprezentacji to priorytet Roberta Lewandowskiego. To znakomita wiadomość dla polskich kibiców i naszej kadry, której największą bolączką jest brak następcy legendarnego "Lewego". Nawet na horyzoncie.

- Robert Lewandowski chce nadal odgrywać ważną rolę w reprezentacji swojego kraju i uważa, że przejście do ligi poza Europą może być kluczowe, by lepiej zarządzać obciążeniem meczowym i przyjeżdżać na zgrupowania kadry w optymalnej formie - tłumaczą dziennikarze "Cadena SER".

To, że Arabia Saudyjska na ten moment jest opcją, która najbardziej podoba się Lewandowskiemu, w ostatnich dniach podawał również Sebastian Staszewski - autor biorgrafii "Lewandowski. Prawdziwy".

Wiele wskazuje na to, że właśnie tak potoczy się najbliższa przyszłość Polaka. W Barcelonie i tak pełniłby już raczej tylko drugoplanową rolę i zarabiał o wiele mniej niż obecnie. Klub nie podpisałby z nim bowiem umowy na takich samych warunkach.

Transfer do Arabii Saudyjskiej pozbawi go, co prawda, szansy na wygranie Ligi Mistrzów, ale pozwoli na kontynuowanie kariery w reprezentacji Polski i zarobienie wielkich pieniędzy na Bliskim Wschodzie.

