Przed Robertem Lewandowskim, który w sierpniu skończył 33 lata, jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie. Polak zna swoje ciało i czuje, że w najbliższym czasie nie powinien obniżyć lotów.



- Nieważne, ile masz lat. W moim wieku wielu piłkarzy myśli o zakończeniu karierę. Myślę, że mogę podtrzymywać grę na wysokim poziomie. To, co robię ze swoim ciałem na przestrzeni lat, to, co robię na poziomie mentalności, pozwoli mi podtrzymać dobrą dyspozycję. Wszystko jest możliwe. Kocham sport, kocham piłkę, mogę dawać z siebie co najlepsze - deklarował "Lewy" na rozdaniu nagród Globe Soccer Awards 2021.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Globe Soccer Awards 2021. Robert Lewandowski piłkarzem roku 2021 według fanów. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Robert Lewandowski zostanie w Bayernie? A może trafi do Realu?

Sytuacji Lewandowskiego przyjrzeli się dziennikarze "Sport Bild". Według ich informacji Bayern Monachium chce porozmawiać wiosną o przyszłości ze swoim najlepszym snajperem. To, czy negocjacje zakończą się powodzeniem nie jest pewne, choć działacze mistrza Niemiec chcą związać się z kapitanem polskiej kadry na dłużej. Niemcy wykluczają jednak transferu "Lewego".



- Jedno jest pewne. Jeśli Lewandowski odejdzie latem, świetny napastnik BVB Erling Haaland będzie głównym kandydatem na jego zastępcę - czytamy.



Nieco inne wiadomości przedstawił w tym tygodniu hiszpański "As" sugerując, że Lewandowski gra na zwłokę. Latem natomiast będzie chciał trafić na rynek transferowy a jego priorytetem będzie Real Madryt.

TB